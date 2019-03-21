Yüksek Savcılar Kurulu 12 atama yaptı

Yüksek Savcılar Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Savcı Yardımcısı İlhan Damdelen, Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak ve Savcı Yardımcısı Aysın Bilgin’i savcı olarak atadığını duyurdu.

Yüksek Savcılar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, savcı ve savcı yardımcısı münhalleriyle ilgili alınan kararla ise Aysu Erginel, Ali Hidayet, Ayfer Şefik Tekinay, Kezban İnce ve Dilhan Çavuş, savcı; Gözde Uğraşın Aligüllü, Volkan Kayabaş, Hüseyin Gökan Eser, Fatma Damdelen, Fuat Tolga Emirtaneoğlu, Senem Palabıyık Karayel ve Fırat Kızıltunçlar ise Savcı Yardımcısı olarak atandı.

Atamalar 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.