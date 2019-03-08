Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Gönyeli’de olduğu gibi dere yataklarına yapılaşmayı engellemek en temel prensibe dönüşmelidir” dedi

Gönyeli Belediyesi, uzmanlarla birlikte hazırladığı “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu”nu Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) sundu.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Yüksek hizmet kalitesi, planlı gelişmeyle mümkündür” diyerek, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin süreçteki önemine dikkat çekti.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da toplum yararına bilimsel tüm projelere katkı koymaya hazır olduklarını belirterek, hassasiyetinden dolayı Gönyeli Belediyesi’ni kutladı.

Gönyeli Belediyesi vizyon raporunun ileriye götürülmesi için teknik desteğe hazır olduklarını belirten Aysal, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli de konuşmasında, Gönyeli'nin her zaman planlı bir gelişimi desteklediğini ve bunu kentte uyguladıklarını belirterek, bu anlamda, bilim insanlarının katkılarına açık olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’yle geçmişte de işbirliği yaptıklarını anımsatan Ahmet Benli, kentteki hizmet kalitesini yükseltmek adına yeni işbirliklerinden de mutlu olacaklarını ifade etti.

Şehir planlama, kent disiplini ve mühendisliğin günümüzde çok daha fazla önem kazandığını anımsatan Ahmet Yalçın Benli, tüm ülkede atılması gereken ilk adımın sorunların büyümesini önlemek yönündeki görüşünü yineledi.

“Gönyeli’de olduğu gibi dere yataklarına yapılaşmayı engellemek en temel prensibe dönüşmelidir” diyen Benli, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin uyarılarının ve yol göstericiliğinin ülke için yapıcı bir referans olması gerektiğini sözlerine ekledi.