"Yücel Köseoğlu, birçok yönüyle önemli bir değerdi"

Yücel Köseoğlu’nun birçok yönü ile önemli bir değer olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yücel Köseoğlu hocamızdı, ondan çok şeyler öğrendik. Sadece sınıfta değil tiyatroda da hocamızdı, partide de hocamızdı” dedi

Tiyatro Sanatçısı Yücel Köseoğlu, ölümünün yedinci yıldönümünde mezarı başında anıldı.



Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından, dün saat 19.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda, Yücel Köseoğlu’nun kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı konuşmada, Yücel Köseoğlu’nu rahmetle, sevgi ve özlemle andıklarını belirtti.



“Sadece en yakınları değil, burada toplanan herkes, hepimiz onu özlüyoruz. Yücel Köseoğlu, yeri kolay doldurulamayacak bir insan” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yücel Köseoğlu’nu, tiyatro sanatçıları Üner Ulutuğ ve Kemal Tunç’tan ayrı düşünmenin mümkün olmadığını dile getirerek bugün hayatta olmayan Üner Ulutuğ ve Kemal Tunç’u da saygı ile andıklarını kaydetti.



Yücel Köseoğlu’nun birçok yönü ile önemli bir değer olduğunun altını çizen Akıncı, “Yücel Köseoğlu hocamızdı, ondan çok şeyler öğrendik. Sadece sınıfta değil tiyatroda da hocamızdı, partide de hocamızdı” diye konuştu.



“TİYATRO SANATINI ÇOK CİDDİYE ALAN, İNSAN SEVGİSİ GÜÇLÜ BİR İNSANDI…”



Yücel Köseoğlu’nun engin bilgi sahibi olduğu Rumca lisanını geçmişte kendilerine de öğrettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Yücel Köseoğlu’nun gerek siyasi görüşleri, gerekse Rumca lisanındaki donanımı nedeni ile de bugün eksikliğinin hissedildiğini belirtti.



Yücel Köseoğlu’nun tiyatro sanatını çok ciddiye alan bir insan olduğunu dile getiren Akıncı, Köseoğlu’nun tiyatro yanında, spora da oldukça ilgili, insan sevgisi güçlü bir şahsiyet olduğunun altını çizdi.



“BARIŞÇI BİR KİŞİLİK…”



Konuşması esnasında, Yücel Köseoğlu ile ilgili yaşadıkları eğlenceli anekdotlardan da bahseden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yücel Köseoğlu’nun insan sevgisi yanında, oldukça merhametli bir insan olduğunu da vurguladı.



Yücel Köseoğlu’nun, aynı zamanda Rum toplumu ile olan ilişkilerde de oldukça barışçı bir kişilik olduğunu ifade eden Akıncı, Yücel Köseoğlu’nun 1987 yılında, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenen Aristophanes’in “Barış” adlı oyununda baş rol oynadığını belirtti.



Yücel Köseoğlu’nun duygulara da tercüman olabilen önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Akıncı, Yücel Köseoğlu’na insanların beslediği olumlu duyguların Yücel Köseoğlu tarafından bugün halen duyumsandığına inanç belirtti.



Anma etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Yücel Köseoğlu’nun oğlu Kürşat Köseoğlu, tiyatro sanatçıları Yaşar Ersoy ve Christos Zanos, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Biler Demircioğlu, Hasan Kahvecioğlu ve Önder Konuloğlu da birer konuşma yaparak Yücel Köseoğlu ile ilgili duygu, düşünce ve anılarını paylaştı.

