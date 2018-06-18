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YSK, YDÜ'den danışmanlık ve teknik teçhizat desteği alacak

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YSK, YDÜ'den danışmanlık ve teknik teçhizat desteği alacak
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile 1 Nisan 1998 tarihinden itibaren devam eden işbirliği protokolünü yenilediğini duyurdu.
YSK duyurusuna göre, 13 Haziran’da yeniden imzalanan protokole Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan S.Günsel imza attı.

Protokola göre, YDÜ, Yüksek Seçim Kurulu’ndan talep gelmesi halinde, KKTC genelinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği, Yerel Kuruluş Organları Seçimleri ile Halkoylamasına ilişkin hazırlığa katkı koyup, program hazırlayacak; sonuçların alınması ve bunların Radyo ve Televizyon vasıtasıyla halka duyurulması veya yansıtılması için bilgisayar sistemlerini kuracak.
YDÜ, böyle bir talepte bulunulmaması halinde ise Yüksek Seçim Kurulu’na bilişim sistemleri konularında danışmanlık ve gerektiği takdirde teçhizat sağlayacak. 

2018 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerini kendi bünyesindeki Bilgi İşlem Bölümü’nün öncülüğünde gerçekleştirecek olan YSK, YDÜ’den danışmanlık ve teknik teçhizat desteği alacak.

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