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YSK'dan oy kullanma uyarısı

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YSK'dan oy kullanma uyarısı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri’nde  sandık  seçmen  listesinde  kayıtlı olan seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, seçmenlerin, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı, polis kimlik kartı, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti belgelerinden birini Sandık Kurulu’na sunmak suretiyle oylarını kullanabilecekleri bildirildi.

Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kurulu’na sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne  müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği’nden, diğer ilçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulu’ndan onaylatması  gerektiği belirtildi.

Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamayacaklar

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