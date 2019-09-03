“Yönümüzü Türki cumhuriyetlere dönmeliyiz”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “Dünya AB’den ibaret değil, yüzümüzü Türki Cumhuriyetlere dönerek tanınma adına çalışma yapmak durumundayız” şeklinde konuştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Rum tarafının tutumu yüzünden Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili olumlu yönde bir gelişme olamayacağını belirterek, “Anlaşma olacak olsaydı 45 yıldır olurdu” dedi.

TV Güneş’te yayınlanan “Parantez” programına katılan UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve EL-SEN ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs meselesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Gardiyanoğlu, “Kıbrıs müzakereleri benden daha yaşlı” ifadesini kullanarak, Ulusal Birlik Partisinin tavrının net olduğunu, federasyon tezinden uzak, konfederasyon veya iki ayrı devlet istediklerini dile getirdi.

Gardiyanoğlu görüşmelerin her hangi bir fayda getireceğine inanmadığını dile getirerek,“ Getirseydi 45 yıldır getirirdi, getirseydi 2004 referandumunda cezalandırılan bir Türk halkı, ödüllendirilen bir Rum halkı olmazdı, bu süreçten sonra federasyon için yapılacak bir görüşmeden beklentim yok” dedi.

Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatan Gardiyanoğlu, seçilecek olan Cumhurbaşkanının yüzünü Orta Doğu ile Türk devletlerine dönerek ülkenin tanıtılması için çalışması gerektiğini kaydetti.

“Ben olsam müzakerelerle vakit kaybetmem” diyen Gardiyanoğlu, “Adanın etrafı hareketli, bunlarla ilgili ne yapmalıyız, onun çalışması yapılmalı, adanın etrafında Türkiye’ye 570 yıl yetecek doğal gaz rezervi var. Bunları nasıl kullanacağız, bunları konuşmalıyız” dedi.

KKTC’nin AB’ye girmesinin hayal olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, “Ağzımızla kuş tutsak alınmayacağız, dünya AB’den ibaret değil, yüzümüzü Türki Cumhuriyetlere dönerek tanınma adına çalışma yapmak durumundayız” şeklinde konuştu.

“KARŞI TARAF İYİ NİYETLİ DEĞİL”

Yapılması muhtemel görüşmeler ile ilgili “Sosyal içerikli toplantı yaparlar, tatil yaparlar, başka da bir şey olmaz” diyen Gardiyanoğlu, çözüme en yaklaşılan dönemin Crans Montana olduğunu, burada da bir sonuç çıkmadığını anımsattı.

Gardiyanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Akıncı ne kadar iyi niyetle giderse gitsin karşı taraf iyi niyetli değil, arkamızda anavatan var Allahtan. Yoksa görüşmeye gidenler helvamızı yapar. Cumhurbaşkanının yurt dışına gideceği benim için sadece haberdir.”

“AĞALARIN SESİ NEDEN ÇIKMADI?”

EL-SEN ‘in eylemleri ile ilgili değerlendirmede de bulunan Gardiyanoğlu sendikayı eleştirerek şu ifadelere yer verdi;

“4’lü hükümet döneminde ne yaptılarsa aynısını yapsınlar, ne yaptılar, uyudular. Her bakanlar kurulu toplantısında korkardık ve arkasından zam görürdük, ağaların sesi neden çıkmadı? Biz de iddia ediyoruz Maliye Bakanlığının KIB-TEK’e borcu yoktur. Son 3 ayda hükümete gelen Amcaoğlu mu yaptı? Kimse hayal görmesin. Bu halkın sendikalara olan inancı sıfır. İkinci konu yönetim kurulu karar almış, elektrik kesmeye gidecek olanlarla ilgili iç kovuşturmaya başlanacak diye duydum. Bunu takip edeceğim, saygısızlığa tahammülüm yok, kimse devletin üstünde değil. Elektrik kesme yetkisi sendikada değildir.”