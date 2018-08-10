Yonucu, kalbine yenik düştü

Evli ve 3 çocuk babası olan Yonucu'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Yonucu’nun cenazesi dün Gazimağusada Lala Mustafa Paşa Cami’sinde kılınan ikindi namazının ardından Gazimağusa mezarlığında defnedildi.
Gazimağusa’nın sevilen isimlerinden İbrahim Yonucu dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Yonucu'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Yonucu’nun cenazesi dün Gazimağusada Lala Mustafa Paşa Cami’sinde kılınan ikindi namazının ardından Gazimağusa mezarlığında defnedildi.