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Yonucu, kalbine yenik düştü

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Gazimağusa’nın sevilen isimlerinden İbrahim Yonucu dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yonucu, kalbine yenik düştü
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 Evli ve 3 çocuk babası olan Yonucu'nun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Yonucu’nun cenazesi dün Gazimağusada Lala Mustafa Paşa Cami’sinde kılınan ikindi namazının ardından Gazimağusa mezarlığında defnedildi.

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