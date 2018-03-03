Yolsuzluk soruşturmaları inceleniyor

Başbakan Erhürman, yolsuzluk dosyalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Başbakanlık tarafından geçen hükümet döneminde kullanılan amblemin KKTC Amblem Yasası’na aykırı olduğunu belirten Erhürman, bu amblemle 31 bin 540 TL ödenerek evraklar bastırıldığını belirtti ve “Bu, yasaya aykırı harcamadır. Gerekli girişimler yapılacak” dedi.

Erhürman, eski Başbakan Özgürgün ile ilgili hesapları takip eden Para Kambiyo Dairesi’nin rapor hazırlayarak, Başsavcılığa ilettiğini bildirdi. Erhürman, polis soruşturmalarında sanıkların kötü muameleye maruz kaldığı iddialarının da araştırılacağını kaydetti.

Uyuşturucu suçundan tutuklananlar için yapılan Denetimli Serbestlik Yasası’nın “Saldım çayıra mevlam kayıra” şeklinde uygulandığını vurgulayan Erhürman, yasadan yararlanan 13 kişinin idrar ve kan testlerini Devlet Labortuvarı’nın yandığı 2016’dan beri yapmadığının belirlendiğini söyledi.

Özgürgün’le ilgili soruşturma

Başbakan Erhürman, eski Başbakan Özgürgün ile ilgili hesapları takip eden organ olan Para Kambiyo Dairesi’nin rapor hazırlayarak, Başsavcılığa ilettiğini bildirdi

Başbakan Tufan Erhürman, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ilgili iddialara yönelik soruyu yanıtladı.

Erhürman, gecikmelerin nedenlerinden birinin, personel eksikliği olduğunu ancak tek nedenin bu olmadığını, dosyaların takipçisi olacakların söyledi. Özgürgün ile ilgili konuda hesapları takip eden organ olan Para Kambiyo Dairesi’nin rapor hazırlayarak, Başsavcılığa ilettiğini kaydeden Erhürman, soruşturmanın başlamasından dolayı bu konuda daha fazla yorum yapamayacağını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü’nün bildirdiği yolsuzluk dosyalarıyla ilgili basını bilgilendirdi.

Devam eden tahkikatlarda gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Tufan Erhürman, hangi hükümet döneminde olursa olsun, yolsuzluk dosyalarının akıbetini ortaya çıkarmayı taahhüt ettiklerini ve bunu yaptıklarını belirtti.

Başbakanlık tarafından geçen hükümet döneminde kullanılan amblemin KKTC Resmi Amblem Yasası’na aykırı olduğunu belirten Erhürman, bu amblemle 31 bin 540 TL ödenerek çok sayıda evrak bastırıldığını ifade ederek, “Bu, çok açık şekilde yasaya aykırı bir harcamadır. Gerekli girişimler yapılacak” dedi.

Yenierenköy Belediyesi’nin toplam gelirinin yüzde 98.91’inin personel giderlerine gittiğini, 2010 yılında personel sayısında 1’e 4 oranında artış olduğunu ifade eden Erhürman, Yenierenköy Belediyesi’nin Belediyeler Reformu’nu bekleyecek durumda olmadığını ve Pazartesi günü hazırlanacak raporun salı günü Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini belirtti.

Polisin “delilden sanığa” gideceği yasal düzenleme için çalışma yapılacağını ve polis soruşturmalarında sanıkların kötü muameleye maruz kaldığı iddialarının da araştırılacağını söyledi.

Erhürman, haftalık basını bilgilendirme toplantısını dün yaptı. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu Basın Odası’nda yapılan toplantı saat 11.00’de başladı.

ANASTASİADİS’E TEPKİ

Başbakan Tufan Erhürman, bilgilendirme toplantısında ilk olarak Kıbrıs sorunu konusuna değinerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in önceki gün yaptığı açıklamaların görüşme sürecinin yeniden başlaması açısından yapıcı olduğunun söylenemeyeceğini ifade etti.

Öne sürdüğü şartlara bakıldığında Anastasiadis’in görüşme sürecinin başlamasına ilk adımda takoz koyduğunun görüldüğünü kaydeden Erhürman, “İleri sürdüğü ön şartlar doğrudan doğruya kendi söyledikleriyle de çelişiyor. Sayın Anastasiadis aslında Crans Montana’da varılan noktanın çok çok gerisinde bir yerlerden, bir takım ön şartlar ileri sürmek kaydıyla müzakere sürecinin başlamasını şu anda aslında çok da tercih etmediği yönünde bir mesaj veriyor” dedi.

Dörtlü koalisyon hükümeti protokolünde yer alan usulsüzlük ve hukuksuzluklara yönelik ait maddeye değinen Erhürman, Polis Genel Müdürü ile bu hafta içinde bir araya gelerek, ellerinde bulunan dosyalarla ilgili bilgi istediğini ve bir gün sonra eline ulaştığını ifade etti.

Dosyayı göstererek, içeriğini tek tek okuyan Erhürman, bunların çoğunun 2010 ve sonrasında açılan soruşturmalar olduğunu ve önemli kısmının İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Başsavcılığa iletildiğini ve büyük çoğunluğunun CTP dönemine ait olduğunu söyledi.