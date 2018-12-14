“Yolsuzluk dosyalarında nereye geldiğimiz ortada”

Özersay vurguladı: “Bu kadar yıldır ‘suya sabuna dokunmadan’ yürüdüğünüzde yolsuzluk iddialarında nereye geldiğimiz ortada. Bugüne kadar olduğunu gibi ‘aman söylemeyim aman kimsenin başını ağrıtmayım’ durumu olmayacak”

Cumhuriyet Meclisi’nde Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 16 milyon 263 bin TL’lik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yolsuzluk dosyalarına değinerek, “Polis bazı dosyaları Savcılığa gönderdi. Savcılık suç unsuru olduğunu düşünüyorsa, bunu kısa süre içinde Meclise gönderecek” dedi.

Özersay, “Bu kadar yıldır ‘suya sabuna dokunmadan’ yürüdüğünüzde yolsuzluk dosyalarında ve iddialarında nereye geldiğimiz ortada. Bugüne kadar olduğunu gibi ‘aman söylemeyim aman kimsenin başını ağrıtmayım’ durumu olmayacak. Bu statükonun devamını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başsavcılık konusunda Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile de görüştüklerini belirten Özersay, “2019 yılı içinde savcılığın güçlendirileceğini söyleyebilirim” dedi.

Başsavcılık görevine gelen Behiç Öztürk’ü de tebrik eden Özersay, “Kurumlarımıza güveniyoruz” vurgusunda bulundu.

Başsavcı vekili veya başsavcı ile yaptıkları ya da yapacakları görüşmenin bir kişinin dosyasıyla ilgili olamayacağını da söyleyen Özersay, “Yolsuzluk dosyalarının hangi aşamada olduğu konusunda bilgi talep edilebilir. Bunun ötesine geçen bir durum, bir şahsın dosyasının takibi söz konusu değil” dedi.

Yolsuzluk dosyalarına işaret eden Özersay, “Polis bazı dosyalarla ilgili tahkikatları savcılığa gönderdi. Savcılık suç unsuru olduğunu düşünüyorsa, bunu kısa süre içinde Meclis’e gönderecek. Parti olarak iki ulaştırma bakanlarıyla ilgili suç duyurumuzla ilgili polis tahkikatı sürüyor” şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, polisle savcılık arasındaki bağın da kurulduğuna işaret etti.

Sözleşmeli olarak işe alınan kişilerle ilgili de konuşan Özersay, “Keyfi kararlara açık bir durum yok. Her şeyi idarenin takdirine bırakma gibi bir yol izlemiyoruz. Savcılık görüşü, ilave bilgi ve belgeyle sözleşmenin yapılması yönünde” dedi.

Muhalefetin Ercan Havalimanı konusunda Meclis’te söz alıp, soru sorduğunu söyleyen Özersay, “ İki ulaştırma bakanı konusunu siyaseten istismar etmiyoruz. Bu konuyu gündeme getirmiyoruz, ‘o konu ne oldu, ne oldu’ diye siz soruyorsunuz. İsmi geçen iki şahıs, o şikayette bulunduğumuz tarihte vekil seçilmemişti, dokunulmazlıkları yoktu” dedi.