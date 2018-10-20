“Yolsuzluk dosyaları engelleniyor”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, yolsuzluk dosya soruşturmalarının ileriye taşındığını ancak devlet içindeki bazı kesimlerin bu süreçlerin sonuçlanmasını engellemeye çalıştıklarını açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yolsuzluk dosya soruşturmalarının ileriye taşınmakta olduğunu ancak devlet içindeki bazı kesimlerin yolsuzluklarla mücadele edilmesine karşı çıkıp, bu süreçlerin sonuçlanmasını engellemeye çalıştıklarını açıkladı.

Özersay, yolsuzluk dosyalarının, yerine göre, Savcılığa, siyasilerle ilgili olanların ise Meclis’e gönderildiğini, polis teşkilatında oluşturulan özel birimle Savcılığın birlikte çalışması imkanı yarattıklarını belirtti.

Özersay “Kavga büyüktür. Devletin içerisinde yolsuzluklara karşı mücadele edilmesine karşı çıkan, ağırdan alan, yavaşlatmaya veya engellemeye çalışanlar var. Bunu yapanlar, bedelini hukukun gerektirdiği şekilde elbet bir biçimde ödeyecekler. Biz bu görevlere bunun için talip olduk. Hiç kimseden de çekindiğimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, polis teşkilatına ve savcılığa güvendiğini ancak farklı noktalarda süreci yavaşlatmaya çalışanlara karşı mücadele etmekten de çekinmeyeceklerini vurguladı.

“YOLSUZLUĞA KARŞI MÜCADELE İÇİN ÖZEL BİR EKİP KURULDU”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçmişte polis ile savcılık arasında yaşanan ya da zaman zaman bir bahane olarak gösterilen iletişim ve işbirliği eksikliğinin hükümetin kurulmasıyla birlikte atılan adımla giderildiğini ve yolsuzluğa karşı mücadele için polis içerisinde özel bir birim oluşturulduğunu belirtti.

Özersay “Hükümet olarak göreve geldikten sonra polis ile savcılık arasındaki bu kopukluğu ortadan kaldıracak bir mekanizmayla yolsuzluk dosyalarını daha hızlı şekilde ele almak için bir adım attık. Polis teşkilatımız içerisinde doğrudan doğruya yolsuzlukları soruşturmaktan sorumlu bir ekip oluşturma kararı aldık. Bahse konu polis ekibinin yürüttüğü soruşturmalar bizzat savcı nezaretinde yürütüldü ve bundan sonra da yürütülecek. Böylece iki kurum arasında yazıların gidip gelmesi yerine gerçek anlamda birlikte çalışmaları sağlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Süreçleri kısaltmayı başarabildiklerini ve dosyaların arka arkaya geleceğini belirten Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Dosyası Meclis’e giden siyasilerin dokunulmazlıklarının kaldırılacağına ve suçlu olup olmadıklarının tespiti için mahkeme önüne çıkarılacaklarına inanıyorum. Çünkü bizzat kendileri kendi dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu vereceklerini açıklamışlardır” dedi.

“DİRENENLER VAR AMA KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ”

Kudret Özersay, devletin çeşitli kademelerinde yolsuzluk dosyalarının sonuçlandırılmasını engellemeye çalışanlar olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Şunu da söylemeden edemeyeceğim: Soruşturma dosyalarında bu kıpırdanmayı sağlamak hiç de kolay olmamıştır. Bazı noktalarda bu konuların üzerine gidilmesini engellemeye çalışan ciddi bir direnç vardır. Polis teşkilatımıza ve Hukuk Dairemize güveniyorum, öte yandan süreci yavaşlatmaya çalışan ya da engel olmaya çalışanlar olduğunu da geçen sürede yaşayarak gördük.

Kavga büyüktür, devletin içerisinde yolsuzluklara karşı mücadele edilmesine karşı çıkan, ağırdan alan, yavaşlatmaya veya engellemeye çalışanlar vardır. Bunu yapanlar bunun bedelini hukukun gerektirdiği şekilde elbet bir biçimde ödeyecekler. Biz bu görevlere bunun için talip olduk. Hiç kimseden de çekindiğimiz yoktur.”