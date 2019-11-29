banner255
banner69
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
58 0
İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
31 0
 
Hasta babanın kızı isyan etti
Hasta babanın kızı isyan etti
55 0
Ne büyük acı
Ne büyük acı
252 0
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
117 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
46 0
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
18 0
banner82

Yolların yüzde 80’i yenilenmeli

banner27

Ulaştırma Bakanı Atakan, ülkede yolların yüzde 80’inin yenilenmesi gerektiğini söyledi ve “Birinci yıl ihtiyacımız olan rakam 150 milyon TL’dir. Bakanlığın 2020 bütçesi 260 milyon TL’dir, bunun içinde maaşlar da var. 2020 için karayollarına ayrılmış yol tamir bütçemiz 22 milyon TL” dedi

Yolların yüzde 80’i yenilenmeli

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 2020’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ayrılacak bütçenin sorulması üzerine şöyle dedi:

 “Ülkenin gerçekleri var. Bu gerçekleri yok sayamıyorsunuz. Gelir ve gider arasındaki dengesizlik nedeniyle yıllık bütçe, bir şekilde istediğiniz miktarı alamamanıza sebep oluyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğundaki sorunlara baktığınızda birçok alanda faaliyet gösteren bir Bakanlık. Vatandaşın şikayetlerine baktığımızda öncelikli konu karayollarıdır. Şu anda 1625 kilometrelik bir yol ağımız var. Bunun yüzde 80’e yakınının üstyapı seviyesi ya ömrünü doldurmuş noktada ya da doldurmak üzere, yenilenmeleri gerekiyor. Bakanlığımız bir çalışma yaptı; 3 yıllık bir periyoda bölerek, birinci yıl en aciller, ikinci yıl orta dereceli acil olanlar, üçüncü yıl da diğerleri yapılacak şekilde tüm ülke karayolunun önümüzdeki 15-20 yıl hiçbir sıkıntı çıkarmayacak şekilde altyapısıyla, drenajıyla, trafik güvenlik önlemleriyle, bariyerleri, yol çizimi, aydınlatması, tabelasıyla yapılmasının maliyetini belirledi. Birinci yıl ihtiyacımız olan rakam 150 milyon TL’dir. Bakanlığın 2020 bütçesi 260 milyon TL’dir, bunun içinde maaşlar da var. 2020 için karayollarına ayrılmış yol-bakım-tamir bütçemiz 22 milyon TL. Bu bir realite”

Benzer sıkıntıların sağlık ve eğitim konularında da yaşandığını ifade eden Atakan, bu duruma dikkat çekmek için gerekirse bir yıllığına bazı giderleri kesip bazı şeylerden feragat edip seferberlik ilan edelim dediğini hatırlattı. Ortak bir havuz oluşturup acil ihtiyaç olan okul, hastane veya yolu oluşturulacak havuzdan karşılayalım çağrısını hatırlatan Bakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kendi fonu olmayan üç bakanlıktan biri olduğunu söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.