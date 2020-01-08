Yolların son durumu

Polis Genel Müdürlüğü yollardaki son durum ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Taşpınar - Bostancı yolu trafik akışına kapalı. Lefkoşa'da Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi hastane gidiş yönü trafiğe kapalı Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol arası Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapalı. Girne - Değirmenlik Dağyolu'nda ekzavator çalışacağı için salon araçlar için ulaşım Arapköy içerisinden sağlanıyor. Ağır vasıtalar çalışma bitene kadar yolda bekletilecektir. Geçitkale - Tatlısu Anayolu'nun Mersinlik piknik alanı bölgesinde dağdan gelen su ve taşlar yol içerisinden geçmektedir. Diger yollar trafiğe açık ancak tüm yollarda su birikintileri mevcut.

KERMİYA YOLUNDA KAZA

Bu arada Kermiya bölgesindeki Alayköy çevre yolunda meydana gelen kaza nedeniyle tafik tek şeritten sağlanıyor.