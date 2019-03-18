banner255
Adım Adım Çanakkale Savaşı
Adım Adım Çanakkale Savaşı
9 0
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
29 0
 
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
6 0
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
43 0
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
22 0
32 0
13 0
banner82

Yollardaki çukurları kapatmak da artık vatandaşa düştü

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan geçtiğimiz günlerde yollardaki çukurlar konusunda rahatsız olan bir vatandaşımız, tuttuğu bir beton mikseriyle yollara beton dökerek yama yaptığını bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

banner262
Yollardaki çukurları kapatmak da artık vatandaşa düştü
banner267

Vatandaşımız "Yollardaki çukurları da kapatmak vatandaşa düştü artık. Mafyacılık değil mi bu? Her yıl zoraki bir şekilde seyrüsefer parası alıyorlar. Vermezsen cezalandırıyorlar. Verince de para yol yapımına gitmiyor. Nereye gittiği belli değil” diyen vatandaşımız, ülkedeki yolların kullanılmaz hale geldiğini ve bundan büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa-Mağusa anayolunun Hamitköy- Haspolat arasında kalan bölümünde bozulan yolları tamir etmek için fotoğrafta görüldüğü gibi beton mikseriyle yolu yamaladıklarını ifade eden vatandaşımız “En son kendi paramla yola beton döktürdüm. Bu devletin yaptığı mafyalık değil mi? Hem bizden para alıyor hem de hizmet vermiyor” diyerek sitem etti.

Bu yıl bütün yolların elden geçmesi gerektiğini ifade eden vatandaşımız, artık havaların ısınması ve yağmurların azalmasıyla bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.