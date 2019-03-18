Yollardaki çukurları kapatmak da artık vatandaşa düştü

Ayaklı Gazete’ye ulaşan geçtiğimiz günlerde yollardaki çukurlar konusunda rahatsız olan bir vatandaşımız, tuttuğu bir beton mikseriyle yollara beton dökerek yama yaptığını bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız "Yollardaki çukurları da kapatmak vatandaşa düştü artık. Mafyacılık değil mi bu? Her yıl zoraki bir şekilde seyrüsefer parası alıyorlar. Vermezsen cezalandırıyorlar. Verince de para yol yapımına gitmiyor. Nereye gittiği belli değil” diyen vatandaşımız, ülkedeki yolların kullanılmaz hale geldiğini ve bundan büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa-Mağusa anayolunun Hamitköy- Haspolat arasında kalan bölümünde bozulan yolları tamir etmek için fotoğrafta görüldüğü gibi beton mikseriyle yolu yamaladıklarını ifade eden vatandaşımız “En son kendi paramla yola beton döktürdüm. Bu devletin yaptığı mafyalık değil mi? Hem bizden para alıyor hem de hizmet vermiyor” diyerek sitem etti.

Bu yıl bütün yolların elden geçmesi gerektiğini ifade eden vatandaşımız, artık havaların ısınması ve yağmurların azalmasıyla bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.