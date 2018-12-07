Yollarda son durum

Buna göre, trafiğe kapalı olan Kalecik- Tuzluca arasındaki yol yeniden trafiğe açıldı.
Kılıçaslan - Kalkanlı yolu ise yolda meydana gelen hasar dolayısıyla trafiğe halen kapalı bulunuyor.
Şiddetli yağmurların zarar verdiği yollarda çalışmalar devam ederken Polis Basın Subaylığı yollardaki son durumla ilgili açıklama yaptı.
Buna göre, trafiğe kapalı olan Kalecik- Tuzluca arasındaki yol yeniden trafiğe açıldı.
Kılıçaslan - Kalkanlı yolu ise yolda meydana gelen hasar dolayısıyla trafiğe halen kapalı bulunuyor.