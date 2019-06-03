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Yoldan çıkarak takla attı: 3 yaralı

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Ziyamet - Yeşilköy Anayolu üzerinde Balalan çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Erenyurt yönetimindeki jeep aracın yolun solundan çıkıp takla atması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı

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Yoldan çıkarak takla attı: 3 yaralı
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İskele – Karpaz anayolunda öğleden sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 14:30 sıralarında, Ziyamet - Yeşilköy Anayolu üzerinde, 62 yaşındaki Mehmet Erenyurt , yönetimindeki CE 416 plakalı jeep araç ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada Balalan çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Erenyurt ile araçta yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Semral Erenyurt ve 35 yaşındaki Kemal Erenyurt kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.

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