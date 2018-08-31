Yolcuların çıkması için ambulansa sahte ihbar iddiası

Girne limanına gelen gemilerin, kamu görevlisi kaptanı, kılavuzu ve personeli kullanmadan limana alınarak yolcuların çıkarıldığı, bunu yaparken gemide hasta varmış gibi sahte ihbarla ambulans çağrılıp, geminin açıldığı iddia edildi

Ek mesai eylemi nedeniyle limanlarda yaşanan kaos sürerken gemilerin farklı yöntemlere başvurduğu belirtiliyor.

Girne limanına gelen gemilerin, kamu görevlisi kaptanı, kılavuzu ve personeli kullanmadan limana alındığı ve yolcuların çıkarılmaya başlandığı, bunu yaparken gemide hasta varmış gibi sahte ihbarla ambulans çağırıp, geminin açıldığı iddia edildi.

Bazı ambulansların kimseyi almadan boş döndüğü belirtildi.

Olaya sendikalardan tepki geldi.

HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen “Gerçek bir hastanın ihtiyacı olabilecek ambulans birilerinin siyasi birilerinin ticari endişelerine alet edilmekteyse, burada hem suç hem de etik anlayış sorunu vardır. Sağlık Bakanı Filiz Besim bu konu hakkında derhal soruşturma açmalıdır. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan derhal soruşturma açmalıdır” dedi.

Türkmen şöyle dedi:

“Hükümet “hukukun üstünlüğü” naraları ile iktidara gelmiş olmasına rağmen yasaları çiğnemeyi huy edinmiş ancak bu defa daha da ileri giderek Anayasayı ayaklar altına almıştır. Anayasa’nın 120. maddesi sürekli kamu görevlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesini emreder. Hükümet mevcut durumu bile bile gemilerin TC den ayrılmasına engel olmamış, kaos yaratmayı seçerek yolcuların uğrayacağı mağduriyeti kendine kalkan etme yolunu seçmiştir. Aynısını Ercan’da ve Hastanelerde de yapmıştır.

Önlem almadan ucuz siyasi kahramanlık yapmak bunu yapanları kurtarmaz. Zaman eşit fedakârlık, alınacak önlem ve fedakarlıklarda konsensüs zamanıdır. HAKSEN ve üyeleri üzerlerine düşen sorumluluğun farkındadır, gerekli fedakârlık payına katlanmaya hazırdır.”

