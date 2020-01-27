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'Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok' eylemi yapılıyor

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'Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok' eylemi yapılıyor

Sosyal medya üzerinden örgütlenen “yol yoksa seyrüsefer da yok” grubunun ikinci eylemi yapılıyor.

Lefkoşa Dereboyu’nda Citroen ışıkları olarak bilinen noktada toplannmaya başlayan eylemciler Dereboyu üzerinden eski pronto çemberine yürüdüler

.

Orada yapılacak basın açıklamasının ardından etlemcilerin ikinci durağı Cumhuriyet Meclisi olacak. Eylemciler meclisin kapısına ellerinde taşıdıkları sarı balonları asacak.

Öte yandan polis güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu arada eyleme katılanlar arasında Greatstone Emlak şirketi mağduru İngiliz vatandaşları da var.

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