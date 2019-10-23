Yol açıldı ama ışıklar çalışmıyor

Ancak Alpet Petrol istasyonu ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kalmıştır. Bu noktada geçişler polis kontrolünde yapılmaktadır. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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