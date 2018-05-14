Yol 3 gün kapalı olacak

LTB’den yapılan açıklamaya göre ilgili güzergâh, bugün 12.00’den itibaren Çarşamba günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmen ya da tamamen trafiğe kapalı olacak.
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