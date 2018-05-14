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Yol 3 gün kapalı olacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) sürdürdüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında LTB 50. Yıl Fidanlığı’ndan Park Sokak’a kadar olan yol, çember düzenleme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün trafiğe kapanacak.

Yol 3 gün kapalı olacak
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LTB’den yapılan açıklamaya göre ilgili güzergâh, bugün 12.00’den itibaren Çarşamba günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmen ya da tamamen trafiğe kapalı olacak. 

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