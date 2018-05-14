Yol 3 gün kapalı olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) sürdürdüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında LTB 50. Yıl Fidanlığı’ndan Park Sokak’a kadar olan yol, çember düzenleme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün trafiğe kapanacak.





LTB’den yapılan açıklamaya göre ilgili güzergâh, bugün 12.00’den itibaren Çarşamba günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmen ya da tamamen trafiğe kapalı olacak.