Yenierenköy Belediyesi ile bölge muhtarları, hükümetlerin ilgisizliğini protesto etmek için Yenierenköy’den Lefkoşa’ya yürüyüş başlattı. Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak, “Yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi

Yenierenköy Belediyesi ile bölge muhtarları, “hükümetlerin ilgisizliğini” protesto için Yenierenköy’den Lefkoşa’ya dün sabah yürüyüş başlattı.

Karpaz Emirnamesinin değiştirilip, imar planının yapılması, emirnameden doğan kayıpların ödenmesi, bölgede üniversite kurulması, devlet dairelerinin bölgede hizmet sunması ve yol, sağlık, turizm konusundaki sıkıntıların giderilmesi yönünde somut çözüm üretilmediği takdirde eylemler Lefkoşa’da devam edileceği duyuruldu.

Sivil toplum örgütleriyle bölge halkının da destek verdiği yürüyüş eylemi, saat 09.00’da Ziyamet-Balalan çemberi önünde başladı. Eylemcilerin Lefkoşa’ya pazar günü ulaşmaları öngörülüyor.

Yaklaşık 100-150 kişi bulunuyor.

Sabah saatlerinde Ziyamet-Balalan çemberinden başlanan yürüyüş kapsamında yaklaşık 20 kilometre katledildi ve Çayırova köyüne ulaşıldı.

Yürüyüş sırasında bir kişinin yolda baygınlık geçirdiği öğrenildi. Yanlarında sağlık ekibi ve ambulans bulunmayan eylemcilerin Çayırova’daki petrol istasyonu önünde, oteller bölgesine dönen yolu kesme girişiminde bulunduğu ancak polis engeliyle karşılaştıkları belirtildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, yürüyüş başlamadan önce yaptığı konuşmada “Karpaz bölgesi olarak artık bizler hükümetlerin ilgisizliğinden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız” dedi. Yeşilırmak, taleplerine çözüm bulunmaması halinde Lefkoşa’da eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Yeşilırmak, “Bu başkaldırış hakkımızı istemektir, Bu başkaldırış Karpaz Bölgesinin yok olmamasıdır, bu başkaldırış bizim geleceğimizdir” dedi.

Belediye, bölge muhtarları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde yapılan çalışmaların bölgenin kalkınması için yeterli olmadığını kaydeden Yeşilırmak, “Karpaz bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulduğu günden itibaren üvey evlat muamelesi görmüştür. Hiç bir hükümet bu bölgenin kalkınması için adımlar atmamıştır” dedi.

Yeşilırmak, Karpaz Emirnamesinin değiştirilip, imar planının yapılmasını; emirnameden doğan kayıpların ödenmesini: bölgeye bir üniversite yapılmasını; bucak ve diğer devlet dairelerinin bölgede hizmet sunmasını; yol, sağlık hizmeti, turizm ve eşeklerle yaşanan sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesini talep ettiklerini söyledi.

Emrah Yeşilırmak, Karpaz bölgesinin öncelikli kalkınma bölgesi ilan edilmesi ve somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Yeşilırmak, devlet tarafından yatırımcılara verilen arazilere bir an önce yatırım zorunluluğu getirilmesi gerektiğini vurguladı.

KARPAZ EMİRNAMESİ

Yürürlükte olan Karpaz Emirnamesinin 2 ay içerisinde değiştirilmesi ve 1 yıl içerisinde imar planının yapılmasını talep ettiklerini kaydeden Yeşilırmak, emirnamenin bölgenin geleceğini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, emirname ve işsizlik sebebiyle arazi ve arsa satmak zorunda kalan insanlar bulunduğunu kaydeden Yeşilırmak, şöyle devam etti:

“4 köyümüzde bu sebepten dolayı genç nüfus kalmamıştır. Vatandaşlarımız kendi arazilerine çocuklarına bile ev veya yatırım yapamamaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde koruma altına alınan ve sit alanı olarak belirlenen bölgeler için vatandaşlarının uğramış oldukları değer kaybını tazmin eder. Bizlerin talebi emirnameden doğan kayıpların belediyemize ve vatandaşlarımıza ödenmesidir. 6 ay içerisinde hükümetimizin bu konuda çalışma yaparak bu farkın belediyeye ve vatandaşlara ödenmesini istiyoruz.”

ÜNİVERSİTE

Bölgenin yıllarca üniversite kurulması konusunda istismar edildiğini de savunan Yeşilırmak, son olarak İstanbul Teknik Üniversitesinin bölgeye kampus açacağının söylendiğini ancak bunun da bir önceki hükümet tarafından iptal edildiğini belirtti.

Yeşilırmak, tarım alanında bir kampus açılmasını istediklerini kaydederek, bölge sakinlerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı, vergi ve nüfus işlemleri için İskele veya Gazimağusa’ya gitmek zorunda olduğunu kaydetti. Bölgenin bucak hizmetlerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Yeşilırmak, hükümete, bucak hizmetleri altyapısının kurulması ve hizmetlerin verilmesi için 3 aylık bir süre tanıdıklarını vurguladı.

YOL, SAĞLIK VE TURİZM SORUNLARI

Öncelikle olarak yarım kalan İskele-Karpaz anayolunun tamamlanmasını istediklerini kaydeden Yeşilırmak, Gelincik-Kaleburnu arasındaki yolun kullanılmaz hale geldiğini kaydetti. Yeşilırmak, “Yolların en geç sene sonuna kadar projelendirilip, ihaleye çıkılmasını talep ediyoruz” dedi.

Bölgenin en ciddi sıkıntılarından bir tanesinin de sağlık sorunu olduğunu ifade eden Yeşilırmak, “Bölgemizde çocuklarımıza bakacak bir çocuk doktorumuz bile yok! Diş ünitesi yeni geldi ancak diş doktoru yok! Laboratuvar var ama laborant yok! Psikiyatris yok! Röntgen cihazı yok! Kadın doğum doktorumuz yok! Diyetisyen yok!” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki turistik yerlerin yanlış politikalar, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tuttuğunu kaydeden Yeşilırmak, “Bu yerler restore edilir ve turizme kazandırılırsa, bölge halkımız da kalkınacaktır. Turistik ve tarihi yerlerin dışında bölgemizde eko-akro turizm modelinin desteklenmesini talep ediyoruz. Devlet tarafından bu turizm modelinin teşvik edilmesini ve finansman konusunda hibe sağlamasını talep ediyoruz” dedi.

Yeşilırmak, bunun için de 1 yıllık çalışma süresi belirlediklerini ifade etti.

“EŞEKLER ARTIK BİZİM DE SORUNUMUZ”

Dipkarpaz’ın sorunu olan eşeklerin Karpaz bölgesinin de sorunu haline geldiğini ifade eden Yeşilırmak, “Eşeklerin artık doğru hamlelerle toplanması ve koruma altına alınması gerekmektedir” dedi.

Çevre Dairesi’nin büyük çaba gösterdiğini ancak yetersiz olduğunu kaydeden Yeşilırmak, “Eşekler, Kumyalı köyümüze kadar ulaştı! Eğer tedbir alınmazsa, çok daha büyük felaketler ortaya çıkabilir” dedi.

DİĞER KONUŞMALAR

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, yürüyüşün, “hükümetlerin tek düzen yatırım hedeflerine, kalıplaşmış siyasi görüş ve politikalarına, bölgeye ilgisizliklerine ve bölgenin geliştirilmemesine yönelik kararlara bir başkaldırış olduğunu” söyledi.

Serkan Kırmızı, yat limanına turistik otel yapımına izin verilmemesi, yat limanına muhaceret ve gümrük işlemleri ofisi açılmaması, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kampus yapmasına izin verilmemesi ve emirnamelerle bölgeye yatırımcı gelememesine karşı yapılan bir başkaldırış olduğunu kaydetti. Kırmızı, “İskele’den Dipkarpaz’a kadar siyasi görüşler değişmeli, tamamen üretime ve öncelikli olarak bölgeleri kalkınmaya yönelik politikalar ve projeler üretilip, hayata geçirilmeli” dedi.

Erenköy Muhtarı Safiye Mimar Sayar, bölge halkı için yola çıktıklarını ve taleplerden ödün vermeyeceklerini belirtti.

Sipahi Muhtarı Göksal Hacıhasanoğlu, taleplerinin sürdürülebilir bir yapıya hizmet ettiğini, 9 maddede belirtilen sorunların çözülmesiyle pek çok küçük sorunun da çözüleceğini söyledi.

Pamuklu Muhtarı Hasan Çelik de Lefke’de iki hastane, iki de üniversite bulunurken Karpaz bölgesinde ne bir hastane, ne de üniversite bulunduğunu belirtti. Çelik, emirnamenin de ciddi sıkıntılar yarattığına dikkat çekti.

Yeni Karpaz Derneği Turgay Öykün ise, bölgede 1974’te mahkeme ve Tapu Dairesi olduğuna dikkat çekti. Öykün ayrıca imar planının önemini vurguladı.