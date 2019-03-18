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Yoğun güvenlik altında nevruz kutlaması

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Nevruz etkinlikleri, Lefkoşa’da da gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu’nun park yerinde yapılan kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı

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Yoğun güvenlik altında nevruz kutlaması
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Baharın gelişinin kutlandığı “nevruz” etkinlikleri Lefkoşa’da da gerçekleştirildi.
Doğu ve Güneydoğu Kültür ve Sanat Derneği’nin organizasyonuyla Atatürk Spor Salonu’nun park yerinde yapılan kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Katılımcılar kutlamaların yapılacağı alana üst taraması yapılarak alındı.


Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı kutlamalar Berna Kişin’in Türkçe ve Şiar Göre’nin Kürtçe konuşmasıyla başladı.
Konuşmaların ardından nevruz halayı eşliğinde nevruz ateşi yakıldı.


Berna Kişin konuşmasında nevruzun önemini ve anlamını anlatarak, nevruzun “Baharın, mücadelenin sesi, özgürlüğün en güzel ezgisi” olduğunu belirterek “hepimize kutlu olsun” dedi.


“Bizler faşizme boyun eğmeyiz. Giderek dozu arttırılan faşizan politikalara boyun eğmemizi bekleyenler hayal kurmaya devam etsinler” şeklinde konuşan Kişin, Kıbrıs adasının barış görüşmelerinin tekrardan başlama umudunun yaşandığı bu günlerdeki barış dilinin sonucu olarak halkların kardeşlik şiarı temelinde oluşacak birleşik bir Kıbrıs’ta daha özgür ve refahın tesis edildiği, güzel günlerin gelmesini beklediklerini söyledi.
Kişin, konuşmasını şöyle tamamladı;


“Demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış, huzurlu bir iş ortamı ve yaşam için, halklarımız ve geleceğimiz için mücadele edeceğiz. Nevruz kardeşlik halayıdır, isyanın ateşidir...”
 

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