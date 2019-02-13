YÖDAK Başkanı, Meclis’i gerdi

YÖDAK Başkanı Prof. Büke’nin yılın yarısından fazlasını yurt dışında geçirdiği iddiaları, dünkü Meclis toplantısında gündem oldu. Eğitim Bakanı Özyiğit, Büke’nin ailesinin Türkiye’de olması nedeniyle sürekli gidip geldiğini vurguladı

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin çalışma saatlerine uymayarak yılın yarısından fazlasını yurt dışında geçirdiği iddiaları dünkü Meclis toplantısında gündem oldu.

Prof. Büke’nin göreve başladığı günden bugüne 104 haftanın yarıdan daha fazlası olan 54 hafta boyunca yurtdışında bulunarak göreve gelmediği iddia edilmişti. Büke’nin 2017 yılında toplam 188 gün ve 2018 yılında 188 gün izinsiz ve mazeretsiz yurtdışında kalarak kamu görevini yerine getirmediği belirtilmişti.

Dünkü Meclis toplantısında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, YÖDAK’ın adına, anlamına yaraşır bir kurum olması gerektiği düşüncesini belirtti.

Bakan Özyiğit, YÖDAK Başkanı’nın önceki dönemlerde Türkiye’de yaşadığını, ailesinin de orada olması nedeniyle sürekli gidip geldiğini, bu eleştiri ve tartışmaları çok da doğru bulmadığını ifade etti.

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun eleştirilerine de yanıt veren Bakan Cemal Özyiğit, YÖK’e üniversitelerimizle ilgili ‘şikayet’ yapıldığını düşünmediğini, öyle bir şey varsa da ayıp edildiğini söyledi, “Şikayet ediliyorsa bu kurumlara zarar veriliyor” dedi.

Üniversitelere yapılacak yanlış bir adımın herkesi üzeceği, bu sebeple de atılacak her adımın iyi düşünülmesi gerektiğine işaret eden Özyiğit, ülke üniversitelerini daha cazip hale getirmek için daha fazla ve el birliği ile çalışılması gerektiğini belirtti.

Üniversite izinleri konusuna işaret eden Özyiğit, “YÖDAK izin vermedi, bakanlık izin verdi” yönündeki eleştiriler için, göreve geldikleri günden bu yana üniversite açma izni vermediklerini, önceki başvuruları da titizlikle incelediklerini aktardı.

‘Uzaktan eğitim’ temelinde Meclis Genel Kurulu’nda tartışılan Netkent Üniversitesi’ne ilişkin detaylar paylaşan Eğitim Bakanı Özyiğit, söz konusu üniversitenin izninin Kemal Dürüst’ün bakanlığı döneminde verildiği bilgisini paylaştı. YÖDAK’ın ‘uzaktan eğitim bu ülkeye uygun değildir’ gerekçesi ile izni iptal yoluna gittiğini de anımsatan Bakan Özyiğit, şu anda ara emrinin söz konusu olduğunu kaydetti.

“Bana göre bu prosedür bu güne kadar ya tamamlanmalı, ya da iptal edilmeliydi” diyen Bakan Özyiğit, mahkeme tarafından atılan adımı beklemek durumunda olduklarını belirtti, “Müsterih olun, gözümüz üzerlerindedir” dedi.

Türkiye’de yapılan bir ankette KKTC’deki hayatın ve ulaşımın pahalı olduğunun belirtildiğini söyleyen Özyiğit “Ulaşımda KTHY’nin eksikliğini her geçen gün hissediyoruz. KTHY bu konularda bir denge unsuruydu. Sayın Ulaştırma Bakanı’yla da konuştuk. Hava yolları nezdinde bir girişim yapıyoruz. Öğrenci tarifelerinin yeniden gündeme gelmesi gerek” dedi.

Bakan Özyiğit, “YÖDAK Yasası ivedilikle geçirilmeli ve YÖDAK hak ettiği konuma getirilmeli. YÖDAK’ın bina sorunu çözüldü. Kadro sorununun çözümlenmesi için adımlar atıldı” açıklamasında bulundu.

YÖK heyetinin bu hafta denetimler için ülkede olduğunu anımsatan Özyiğit, “Aslolan denetimleri güçlendirilmiş YÖDAK’ın ve Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Dairesi’nin müfettişlerinin yapabilmesi. YÖK genelgesinin 5. maddesi konusunda da girişim yapacağız. Bu konuda endişe duyulmasın” dedi.

Üniversitelerarası yatay geçiş yapılabileceği konusunda tüzük için de adım atıldığını belirten Özyiğit, “Uzaktan eğitimin altının doldurulması için de bir takım çalışmalar var” şeklinde konuştu.

Özyiğit, “İlkokullar için PDR uzmanı istiyoruz. Türkiye’den gelen ve eğitime katkı koyan 153 civarında öğretmen vardır” dedi.