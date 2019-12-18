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YKP, Avrupa Sol Parti 6. Kongresinde

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 13-15 Aralık tarihlerinde 400’ün üzerinde delegenin katılımıyla İspanya’da gerçekleştirilen Avrupa Sol 6. Kongresi’nde temsil edildi.

YKP, Avrupa Sol Parti 6. Kongresinde

 

 
YKP’den yapılan açıklamaya göre, kongrede  gelecek üç yılın yol haritasını da içeren eylem, değerlendirme ve politik dokümanlar karara bağlandı, birçok konuda önemli kongre kararlar alındı. Alınan kararlardan biri de “Kıbrıs halkı ile dayanışma” kararıydı. 


KANATLI
Kongrede konuşan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs’taki gelişmeleri aktardı.
Kanatlı, kritik bir süreçten geçildiğini ama Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yalnızca “Kıbrıslıların” çabalarının yeterli olmadığını söyledi. Kanatlı, AB-Türkiye ilişkilerinin, Suriye’deki, Libya’daki, Doğu Akdeniz’deki ve Ortadoğu’daki gelişmelerin ve siyasi aktörlerin Kıbrıs sorununun çözüm sürecini etkilediğini belirtti. 

 


Kanatlı konuşmasında Geçitkale havaalanın da askeri amaçlarla yeniden kullanıma açıldığını belirterek, “Bir süredir Doğu Akdeniz’de Türkiye dahil değişik ülkelerin savaş gemilerinin silahlı bir şekilde birbirlerine çok yakın seyahat ettiğini kaygı ile takip ediyoruz” dedi.
Kanatlı,  YKP olarak, tüm mümkünlerin kıyısında olunduğunun tespitini yaptıklarını ve eğer görüşme süreci yeniden başlayıp çözüme doğru gidilmezse bunun tüm “Kıbrıslılar” için bir kabusa dönebileceğini savundu.
Kanatlı, “Avrupa hala ayrım duvarı ile bölünmüş bir başkente sahiptir; gelin hep birlikte bu duvarı, tıpkı 30 sene önce Berlin’de olduğu gibi birlikte yıkalım” ifadelerini kullandı.

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