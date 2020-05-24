Yine pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 34 olduğunu ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, hastane poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını belirtti.

24 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün 34 test yapıldı. Bugün saptanan pozitif vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Toplam test sayısı 31 bin 39. Toplam vaka sayısı 108. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok"