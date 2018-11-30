Yine kadına şiddet

Lefkoşa’nın tanınmış güzellik uzmanlarından Gülden Özyazgan, eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü. Genç kadın yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti

Ülkede son dönemde artış gösteren kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Güzellik uzmanı Gülden Özyazgan ,2012 yılında evlendiği ve 2016 yılında ayrıldığı eski eşi tarafından, evliliği süresince ve sonrasında da şiddet gördüğünü,tehdit ve iftiraya maruz kaldığını söyledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla eski eş şiddetine isyan eden Gülden Özyazgan “Ben de artık elalem ne der diye düşünmeden ve korkmadan hakkımı savunuyorum” dedi.

Özyazgan’ın açıklamasında, geçtiğimiz gün bir hastanede eski eşi tarafından hastane odasında darp edildiği ifade edildi.

27 Kasım öğle saatlerinde, hasta oğlunun yatmakta olduğu özel hastaneden Girne Akçiçek Hastahanesi’ne sevk isteyen Özyazgan hastane odasında eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Eşinin hastane parasını ödemeyeceğini söylediğini ve kendisini odadan kovmak istediğini belirtti.

Özyazgan şöyle devam etti:

“Çocuğumun gözleri önünde darp edildim. Kendimi savunmak için boynundan ittirerek kendimi korudum ve boynu çizildi. Güvenlik arkadaşı olduğu için mağduriyetime aldırış etmeyerek ona darp raporu aldılar ve mağdur rollerine bürünerek polise gidip benden şikayetçi oldu. Ben de hakkımı arayacağım elbet. Şikayetçi oldum. Ayrıldığımızdan beri bu tür şiddete maruz kaldığım doğrudur. Lakin dillendirmedim ama YETER. Kimse susmasın mağdur kadınlar daha fazla susmasın. Biz sustukça onlar hak kazanıyor. Bende artık elalem ne der diye düşünmeden ve korkmadan hakkımı savunuyorum.”