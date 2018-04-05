banner107
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
12 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
43 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
21 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
86 0
14 0
Burcuna göre nasıl bir annesin
Burcuna göre nasıl bir annesin
139 0
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
12 0
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
73 0
banner82
banner147

Yine iş kazası: 1 ağır yaralı

banner27

Yine iş kazası: 1 ağır yaralı
banner137

Gönyeli’de bir inşaatta meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre iş kazası saat 16:30 sıralarında, Gönyeli'de Ümit Sokak üzerinde, Arabacıoğlu İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan bir inşaatın üçüncü katında çalışmakta olan Pakistan uyruklu İkram Ulhag , kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattan aşağıya düşmesiyle yaşandı.

Olayda ağır yaralanan İkram Ulhag kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam etmekte.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.