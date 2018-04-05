Yine iş kazası: 1 ağır yaralı

Gönyeli’de bir inşaatta meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre iş kazası saat 16:30 sıralarında, Gönyeli'de Ümit Sokak üzerinde, Arabacıoğlu İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan bir inşaatın üçüncü katında çalışmakta olan Pakistan uyruklu İkram Ulhag , kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattan aşağıya düşmesiyle yaşandı.

Olayda ağır yaralanan İkram Ulhag kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam etmekte.