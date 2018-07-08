Yine Denktaş, yine peşkeş

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın adı bir kez daha peşkeş iddialarıyla gündemde. Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’a ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kampus inşası için Alayköy yakınlarında “hava parasına” 100 dönümlük arazi tahsis edildi

HALKIN SESİ-Özel

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın adı bir kez daha peşkeş iddialarıyla gündeme geldi.

Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’a ait olan Rauf Denktaş Üniversitesi’nin kampus inşası için Alayköy yakınlarında 100 dönümlük bir arazi tahsis edildi.

Söz konusu arazinin kiralanması için Bakanlar Kurulu kararı olmadığı ve bu tahsisin Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Arazinin Denktaş ailesine “hava parasına” verilmesinin hemen ardından ise bölgede inşaat çalışmaları başladı. Hafta sonu olmasına rağmen dün gün boyunca iş makinelerinin jet hızıyla çalışma yaptığı görüldü.

TEMELİ ERDOĞAN ATACAK İDDİASI

Söz konusu üniversitenin temel atma törenine ise 10 Temmuz Salı günü KKTC’ye gelecek olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı iddia edildi.

Serdar Denktaş’ın oldu bittiye getirip apar topar bu araziyi alması, hükümet ortakları arasında tepkiye neden olduğu ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere bir süre önce Dereboyu ile Kermiya arasında kalan devasa arazi içerisindeki 200 dönümlük alan, Bakanlar Kurulu kararı ile ‘askeri bölge’ kapsamından çıkartılmış ve yeni kurulan Rauf Denktaş Üniversitesi için

Rauf Denktaş ile Güler Denktaş Dedezade’nin direktörü olduğu Mediterranean Master Education Services Ltd’e kiralanmıştı. Ancak kamuoyundan gelen büyük tepkiler üzerine karardan geri adım atılmıştı.

MEMLEKETİ ÇOCUKLARINA MI KOÇAN ETTİ?

Aradan geçen sürede tepkilerin yatışmasını fırsat bilen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, şimdi bir kez daha peşkeş için düğmeye bastı ve kampus için son hız çalışmalara başladı.

Öte yandan ülkede üniversite enflasyonu yaşanırken Denktaş ailesinin söz konusu girişimi “Bu kaçıncı skandal? Memleketi çocuklarına koçan mı etti?” dedirtti.

HÜKÜMET ORTAKLARI SESSİZ Mİ KALACAK?

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kendi ailesine yaptığı bu kıyağın ardından gözler, iktidarı oluşturan siyasi partilerin vereceği tepkiye çevrildi.

Hatırlanacağı üzere UBP-DP hükümeti döneminde Rauf Denktaş Üniversitesi için Metehan bölgesinde arazi tahsis edilmesi, o dönem iktidarda olmayan siyasi partilerin sert tepkisini çekmişti.

PARTİLER DENKTAŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

O dönemin ana muhalefet partisi olan CTP’nin Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 27 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı açıklamada hükümetin göreve geldiği günden beri devletin arazilerini yandaşlarına peşkeş çekmeyi alışkanlık haline getirdiğini söylemişti.

Sorakın, UBP-DP hükümetinin eşine dostuna devletin imkanlarını peşkeş çekmek dışında bir şey yapmadığını ve Rauf Denktaş’ın adının yaşatılması adına Serdar Denktaş’ın kendi oğluna arazi vermesini kabul etmediklerini söylemişti.

Sorakın, yatırım yapacak kişinin parasıyla satın alması gerektiğini devlet arazi verilmesinin fırsat eşitsizliği olduğunu savunmuştu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de; yatırım yapacak kişilerin sermayesi olması gerektiğini, devletten arazi veya kredi alarak yatırımcılık olmayacağını belirtmişti. Özyiğit bu kadar çok üniversiteye neden gerek duyulduğunu anlamadıklarını söyleyerek, “Çok mu genç var, gidecek üniversite bulamıyorlar mı?” şeklinde soru yöneltmişti.

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay da Serdar Denktaş için “Birilerinin bir bakanın oğlu ya da babası olması ona bir öncelik tanınmasını gerektirmez” demişti.

Özersay başkanlığındaki HP, konuya tepki göstermek için 28 Mayıs 2017 tarihinde Lefkoşa Metehan çemberinde eylem yapmıştı.