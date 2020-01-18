Yine Dağyolu yine kaza

Girne-Değirmenlik anayolunda iki araç yüz yüze çarpıştı, bir kişi yaralandı

Murat ASLAN Girne-Değirmenlik anayolunda dün iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Tugay Başer, yönetimindeki EY 049 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne’ye doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen 33 yaşındaki Mehmet Telli yönetimindeki PR 965 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan EY 049 plakalı araç sürücüsü Tugay Başer, hastaneye kaldırıldı.

