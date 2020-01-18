banner255
banner69
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
11 0
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
10 0
 
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
16 0
Böyle park mı olur?
Böyle park mı olur?
204 0
YDÜ rakipsiz
YDÜ rakipsiz
51 0
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
Mağusa Kaleiçi'nde yangın paniği
115 0
Okullarda grip salgını hat safhada
Okullarda grip salgını hat safhada
193 0
banner374

Yine Dağyolu yine kaza

banner27

Girne-Değirmenlik anayolunda iki araç yüz yüze çarpıştı, bir kişi yaralandı

Yine Dağyolu yine kaza

Murat ASLAN

Girne-Değirmenlik anayolunda dün iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Tugay Başer, yönetimindeki EY 049 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne’ye doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen 33 yaşındaki Mehmet Telli yönetimindeki PR 965 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EY 049 plakalı araç sürücüsü Tugay Başer, hastaneye kaldırıldı.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.