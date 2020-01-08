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Yılmazköy-Çamlıbel Anayolu kapandı

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Yılmazköy-Çamlıbel Anayolu kapandı

Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde derenin taşması sonucu, sular yolun üzerinden akmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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