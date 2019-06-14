Yıllar sonra önemli işbirliği

Kıbrıs’ta uzun yıllar sonra karşılıklı olarak suçlu iadesi yapıldı. İskele’de öldürülen 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammed Salman, BM aracılığıyla Rum tarafından teslim alındı. Güney’de cinayet işleyen ve KKTC’de tutuklanan Gürcistan uyruklu dört zanlı da Rum tarafına teslim edildi

Cinayet zanlılarında karşılıklı iade

53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammed Salman, BM aracılığıyla Rum tarafından teslim alındı. Güney’de cinayet işleyen ve KKTC’de tutuklanan Gürcistan uyruklu zanlılar da Rum tarafına teslim edildi

Kıbrıs’ta yıllar sonra karşılıklı olarak suçlu iadesi yapıldı. İskele’de öldürülen heykel ve seramik sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammed Salman, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafından teslim alındı.

Güney Kıbrıs’ta cinayet işleyen ve KKTC’de tutuklanan Gürcistan uyruklu zanlılar Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis da Rum tarafına teslim edildi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın önceki hükümet döneminde Kıbrıs Rum tarafıyla bu konuda başlattığı diyalog ve işbirliği, bu hükümet döneminde başarı ile sonuçlandı ve cinayet zanlılarının karşılıklı iadesi dün yapıldı.

Özersay, Güney Kıbrıs ile yapılan suçlu değişiminin güneydeki muhatabı Andreas Mavroyannis’le yapılan gayri resmi görüşmeler sonucu olduğunu açıkladı. BRT’de yayınlanan bir programa telefon ile bağlanan Özersay, suçlu değişiminin uzun süren görüşmeler sonucunda BM’nin aracılığıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Özersay, Birleşmiş Milletler aracılığı ile Kıbrıs Rum tarafıyla kurmuş olduğu diyalog sonucunda Hasan Işık Özgöçmen’in cinayet zanlısının iade edildiğine vurgu yaptı.

Özersay, bugüne kadar teknik komite üzerinden sadece bilgi değişimi yapıldığını, zanlıların ve suçluların karşılıklı olarak verilmesi ve alınmasının gerçekleşmediğini söyleyerek bunun sıkıntı yarattığını belirtti.

Özeray, Güney Kıbrıs ile diyaloğun devam edeceğini ifade ederek, taraflar arasında benzer işbirliklerinin devam edeceğinin altını çizdi. Özersay, suçlu değişimine katkı koyan herkese teşekkür ederek bu durumun siyasi olarak istismar edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Bu konu bakanlığımız üzerinden bizim yürüttüğümüz bir takım görüşmeler sonucu elde edilen bir sonuçtur. Aylar önce, bir önceki hükümet döneminde hükümet adına bir sorumluluk üstlenerek Kıbrıs Rum tarafı ile kurmuş olduğum diyalog sonunca elde edilen bir sonuçtur. Bugüne kadar çoğu zaman teknik komite üzerinden sadece bilgi değişimi yapılabiliyordu.

Zanlıların veya suçluların karşılıklı olarak verilmesi veya alınması durumu gerçekleştirilemiyordu. Bu sıkıntı yaratıyordu. Biz özellikle Kıbrıs Rum tarafında muhatabım ile kurmuş olduğum diyalogla aylar sonra böyle bir sonuca varabildik.”

Rum tarafında işlenmiş bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısların da aynı şekilde BM aracılığıyla Rum tarafına teslim edildiğini belirten Özersay, “Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla iş birliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir” ifadelerine yer verdi.

Özersay, “Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZGÖÇMEN CİNAYETİ

Özgöçmen, 30 Eylül 2018’de sabah saatlerinde İskele'de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında ormanlık alanında ölü bulunmuştu.

Çayönü'nde sakin 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Hasan Işık Özgöçmen cinayetiyle ilgili aranan Pakistan uyruklu Muhammed Salman’ın 18 Ekim 2018’de Limasol’da yakalandığı açıklanmıştı.

GÜNEY’DEKİ CİNAYET

Öte yandan Gürcistan uyruklu Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis adlı dört zanlı, 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Limasol’da ‘Rus mafyası’ Limasol lideri Pontuslu Rum Ernesto Leonidi’yi öldürüp Kuzey Kıbrıs’a kaçmıştı.

Leonidi, iki arkadaşıyla birlikte yemek yemek için tavernaya gitmişti. İki arkadaşı sipariş vermek üzere içeri girmişti. Bu anda telefonla konuşan Leonidi’nin yanına üç kişi gelerek ateş etmişti. Leonidi’nin başına ve göğsüne 4 kurşun isabet etmişti.

Zanlı Alexis Moisidis, 2 Mart 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 90 günlük vize hakkı ile turist statüsünde giriş yapmıştı.

Tatlısu’da bir sitede yaşamaya başlayan zanlılar, 24 Ağustos tarihinde alınan ihbar üzerine KKTC polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanmışlardı.

Leonidi cinayetinden sonra soruşturma yapan Rum polisi, Rus Mafyası’nın Limasol lideri olan Leonidi’nin ciddi suçlar işlememesi için suç unsurlarını kontrol etmeye çalıştığı, suç gelirlerinin düştüğü için Rus mafyasının ana merkezinin bu durumdan rahatsız olduğu ve Leonidi’nin bu nedenle yurt dışından gelen ve mafya üyesi olan bir grup Gürcü tarafından infaz edildiğini tespit etmişti.

Leonidi cinayeti davasını takip eden Rum basını geçtiğimiz Mayıs ayında Leonidi’nin 4 yerinden vurularak öldürülmesinden kısa bir süre sonra tutuklanan Yeorgios Theodoridis Rum polisine verdiği ifadesinde ise Ernest Leonidi’yi öldürenlerden birinin kontrolü ele geçirip Limasol’un hırsızlık ve soygun kaynaklı gelirini artırmayı amaçladığını yazmıştı.