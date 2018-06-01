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Yıldırım köyünü dolu ve şiddetli yağmur vurdu

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Yıldırım köyünü dolu ve şiddetli yağmur vurdu
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Ülkemizde son bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak yağmurlar bugünde etkili olmaya devam ediyor.

Ülkenin orta Mesarya köylerinden olan Yıldırım, Akova ve Alaniçi köylerinde saat 11.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren şiddetli sağanak ve dolu yağışı bazı yerlerde hasara neden oldu.

Özellikle Yıldırım köyünde dolu yağışı etkili olurken, başta zeytin ağaçları olmak üzere birçok sebze ve meyve ağacı zarar gördü.

Şiddetli sağanak yağmur sonrası köyün kuzeyinde kalan Akova köyünden de gelen yağmur suları ile birlikte köyde yıllardır akmayan dereler akarken, bazı işyerlerine ve evlere sular girdi. köy içinde bulunan menfez köprülerin tıkanması nedeniyle sular evlere girerek kısa süreli su bakınına sebep oldu.

  

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