Yıldırım'da kanunsuz avlanan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’ya bağlı Yıldırım köyünde kanunsuz avlanan M.Ö. (E-64) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 4 adet pulya ile 3 adet ispinoz cinsi kuşları ökse kullanarak yakalayan M.Ö. hakkında yasal işlem başlatılırken soruşturma da devam ediyor.
İSKELE’DE HUZUR OPERASYONU
İskele Polis Müdürlüğü dün gece 20.30-23.30 saatleri arasında sorumluluk sahası içerisinde trafik ve huzur operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhaneler kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 120 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 18 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
Gazimağusa’ya bağlı Yıldırım köyünde kanunsuz avlanan M.Ö. (E-64) hakkında yasal işlem başlatıldı.