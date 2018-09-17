Yıldırım'da kanunsuz avlanan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’ya bağlı Yıldırım köyünde kanunsuz avlanan M.Ö. (E-64) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 4 adet pulya ile 3 adet ispinoz cinsi kuşları ökse kullanarak yakalayan M.Ö. hakkında yasal işlem başlatılırken soruşturma da devam ediyor.

İSKELE’DE HUZUR OPERASYONU

İskele Polis Müdürlüğü dün gece 20.30-23.30 saatleri arasında sorumluluk sahası içerisinde trafik ve huzur operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhaneler kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 120 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 18 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.