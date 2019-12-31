Yılbaşı heyecanı

2019’un tamamlanmasına saatler kaldı; vatandaşları tatlı bir telaş sardı. Yeni yılı evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, leziz sofralar hazırlamak için market ve kasaplara akın etti. Yoğun alışveriş yapan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü

Murat ASLAN

Dünya, bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Bugün 2019’un son günü...

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de yaşayanlar da 2019’un sona erip 2020’nin başlayacağı bu geceye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir süredir dikkat çeken trafikte ve alışveriş mekanlarındaki yoğunluk, hafta sonundan itibaren daha da arttı.

MARKETLERDE TATLI TELAŞ

Yılbaşı arifesi olan dün sokaklar, mağazalar, süpermarketler tıklım tıklımdı

Yeni yılı evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, market ve kasaplara akın etti. Marketlerdeki tatlı telaş, sohbet, muhabbet eşliğinde, evde karşılanacak olan yeni yıla lezzetli sofralarla girebilmek içindi.

Yeni yılı öncesi vatandaşı saran alışveriş telaşı, “tatlı telaş” olarak değerlendirildi. Son yıllarda alışkanlık haline gelen hediye alışverişinin yanında, son güne kalan market alışverişi de esnafın bir diğer yoğunluğu. Market alışverişini yapıp, tatlılar, mezeler, yemekler hazırlamaya çalışan ev sahipleri, tatlı bir telaşın içerisine girdi.

Market ve kasaplarda oluşan yoğunlukta alışveriş yapmaya çalışan vatandaşlar, hem ekonomik hem de kaliteli bir sofra hazırlamaya çalışıyor. Büyük, küçük birçok markette oluşan yoğunluk, esnafın da yüzünü güldürdü.

Giyim mağazalarında da yoğun hareketlilik vardı. Vatandaşların kendilerini alışverişe vermesi, esnafın yüzünü oldukça güldürdü.

Yılbaşının son saatlere kadar alışverişini yapmayı sürdürecek olan vatandaşlar, piyasada bazı bölgelerde yaşanan durgunluğa canlılık kazandırdı

GÜNEY KIBRIS CIVIL CIVIL

Yılbaşı alıverişi için Kıbrıslı Türkler’in tercihi arasında Güney Kıbrıs yine ilk sıradaki yerini aldı. Birçok yurttaş dün soluğu Güney’de aldı. Farklı markalardan alışveriş yapmayı tercih edenler, özel yeni yıl indirimlerden yararlanarak alışverişin keyfini çıkardı.

ÜNLÜ SANATÇILAR GELİYOR…OTELLER HAZIR

2020’ye restoranlarda, otellerde ve diğer eğlence mekanlarında karşılamak isteyenler için de yılbaşı özel programları hazırlandı. Bu mekanlarda Türkiye’den birçok ünlü sanatçı sahne alacak.

Dünya, savaşların, yoksulluğun, doğal afetlerin yarattığı acılarla dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, yeni yılın insanlığa barış ve huzur getirmesi dileklerinde bulunuluyor.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba, resmi tatil olacak.