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Yiğitoğlu’ndan örnek davranış

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İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk işadamı Tuğrul Yiğitoğlu, yardıma muhtaç çocuklara Pencil Box mağazasından kırtasiye bağışında bulundu

Yiğitoğlu’ndan örnek davranış
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İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk işadamı Tuğrul Yiğitoğlu, Girne’de yardıma muhtaç çocuklar için örnek bir davranış sergiledi ve çocuklara kırtasiye bağışında bulundu.

Kırtasiyenin öncü isimlerinden Girne’deki Pencil Box mağazasından gerekli okul ve kırtasiye malzemelerini alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Yeni eğitim öğretim açılmasına sayılı günler kala yapılan bu yardım, dar gelirli çocuklu aileleri de hayli sevindirdi.

Dayanışma örneği sergileyerek takdir kazanan Tuğrul Yiğitoğlu’na aileler de teşekkür etti.

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