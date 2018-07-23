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Yetkililer temizliyor, vatandaş kirletiyor

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin arkasında yer alan ve şahısların tapulu malı olan araziler tüm uyarılara ve temizliğe rağmen sanayi atıkları ve evsel atıklarla kirletilmeye devam ediliyor

Yetkililer temizliyor, vatandaş kirletiyor
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Ülkemizin kanayan yarası haline gelen doğaya bırakılan çöpler doğasever vatandaşları adeta isyan noktasına getirdi.

Ülkenin en büyük sanayisinin bulunduğu Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin arkasında yer alan ve şahısların tapulu malı olan araziler tüm uyarılara ve temizliğe rağmen kirletilmeye devam ediliyor.

 

Özellikle Lefkoşa Sanayi bölgesindeki birçok işletmenin sanayi atıklarını bıraktıkları alana, Lefkoşa ve Hamitköy’den vatandaşların da evsel atıklarını bırakması nedeniyle adeta çöp  dağları oluşmaya devam ediyor.

Bölgede gerek Lefkoşa Türk Belediyesi’nden gerekse Sanayi Dairesi tarafından zaman zaman temizlik  çalışmaları yapılmasına karşın sürekli buraya vatandaşlar ve işletmeler tarafından asbest atıklar, oto lastikleri ve birçok evsel atıklar bırakılmaya devam ediliyor.

Bu bölgede denetimin olmamasından dolayı bu çöplüğün her geçen gün büyüdüğü dikkatlerden kaçmazken, yetkililerin bölgeyi temizlerken, bölgeye denetim yapması gerektiği de belirtiliyor.

 

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