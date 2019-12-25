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Yeter artık! Bunun bir sonu olmalı

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Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Güngör: “Kötüleşen yol koşullarının bizlere yüklediği ciddi maliyetler var ve ekonomik olarak değer biçemeyeceğimiz bir de yitip giden yaşamlar. Yeter artık. Bunun bir sonu olmalı”

Yeter artık! Bunun bir sonu olmalı

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Hasan Güngör, dün sabah Turunçlu Kavşağı’nda meydana gelen ve Esra Korcan’ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili isyanını dile getirdi.

Güngör, yolu neredeyse her gün kullandığını ifade ederek şu ifadelere yerdi:

“Her trafik kazasından sonra ayağımı biraz daha benzin pedalından çekiyorum. Ama öyle görünüyor ki bunun pek fazla bir etkisi de olmuyor çünkü trafik yalnız başımıza kullandığımız bir sistem değil. Yollardaki yük her geçen gün artıyor, yolların ve yolların tamamlayıcıları durumundaki diğer unsurlar ise bu yükü kaldırabilecek şekilde gelişemiyor. Kuzey Kıbrıs' ta devlet üstüne düşeni her yerine getiremediğinde işin çözümünü vatandaşının sırtına yıkıyor. Elektrik üretip dağıtamadığında satın aldığımız jeneratörler, suyu dağıtamadığında satın aldığımız su motorları ve ek depolar, eğitimi gereği gibi veremediğinde sığındığımız özel okullar, sağlıkta gerekli yeterliliğe gelemediğinde sığındığımız özel hastaneler. Ancak trafikte bu çözüm işe yaramayacak. Hali hazırda kötüleşen yol koşullarının bizlere yüklediği ciddi maliyetler var ve ekonomik olarak değer biçemeyeceğimiz bir de yitip giden yaşamlar...Yeter artık...Bunun bir sonu olmalı.”

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