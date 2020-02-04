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Yeşilyurt Derivasyon Kanalındaki patlak onarıldı

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Yeşilyurt’ta derivasyon üzerindeki sifonun yanında oluşan patlak tamir edildi.

Yeşilyurt Derivasyon Kanalındaki patlak onarıldı

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, patlağın tamir edilmesiyle su, derivasyon kanalına alındı. Kanalda, 15 Ocak’ta temizlik ve tamir çalışmalarına başlanmıştı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, derivasyon üzerinde oluşan patlağın tamir edildiği yere giderek incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz’a Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Su İşleri Dairesi Güzelyurt Bölge Sorumlusu Tahir Soyer ve Lefke Kaymakamı

Sadi Güneş eşlik etti. 
Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışlardan dolayı, Lefke ve Çamlıköy regülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girerek, Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanındaki kanalı patlamıştı. 
Su İşleri Dairesi tarafından, Lefke ve Çamlıköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, su derelere boşaltılmıştı. Son olarak, patlayan kanalda temizlik ve tamir çalışmaları yapılarak, patlak tamir edildi ve su derivasyon kanalına alındı.

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