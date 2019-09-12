Yeşilköy’e ateş düştü

Yeşilköy’de önceki gece meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Akın hayatını kaybetti

Yeşilköy’de önceki gece meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Mehmet Akın hayatını kaybetti.

Kaza önceki gece 23.30 sıralarında meydana geldi

ET 150 plakalı aracıyla Yenierenköy’den Yeşilköy’e seyrederken önce trafik levhasına çarpan ardından kontrolsüz şekilde savrularak takla atan Yeşilköylü Mehmet Akın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzman çavuş olan, bir çocuk babası Akın’ın; 6 ay önce aynı yerde kaza geçirdiği ve hafif yaralandığı öğrenildi.