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“Yeşilırmak’ta muz üretiminin yeniden başlaması önemli bir fırsat”

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Tarım Bakanı Oğuz, Yeşilırmaklı üreticilerle bir araya geldi. Oğuz, uzun bir aradan sonra yeniden başlayan muz üretiminin hem bölge hem iç piyasa hem de dış piyasa açısından bir fırsat olduğuna dikkat çekti

“Yeşilırmak’ta muz üretiminin yeniden başlaması önemli bir fırsat”
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmaklı üreticilerle bir araya gelerek, bölgedeki   tarımsal potansiyeli ve sorunları yerinde inceledi; görüş alış verişinde bulunuldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Bakan Oğuz, ülkemizde  ilk defa serada üretimi ve hasatı yapılan muz serasını da ziyaret etti.

Bakan Oğuz, uzun bir aradan sonra yeniden başlayan muz üretiminin hem  bölge  hem iç piyasa hem de dış piyasa açısından bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Bakan Oğuz, Bakanlık olarak muz  üretiminin  geliştirilmesi için gerekli teknik  desteğin verileceğini ifade etti. 

Bakan Oğuz, yıllar önce bölgede muz üretimi yapıldığını anımsatarak, bu üretimin yeniden canlandırılmasının sevindirici  olduğunu kaydetti.

Bakan Oğuz, ülkemizde dikimi yapılan muzdan erken verim alındığını ve rekabet edebilir olduğunu belirtti. 

Bakan Oğuz, Yeşilırmak örneğinde olduğu gibi, benzer bölgelerde ekonomik değeri yüksek, rekabet edilebilir ürünlerin gelişmesinin önemli olduğunu vurguladı.

YEDİDALGA’DA BALIKÇI BARINAĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga’daki Şehit Salih Hüseyin askeri limanında incelemelerde bulundu. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi projesi kapsamında, liman projesinin en erken zamanda tamamlanarak, ihaleye çıkılması hedefinde olduklarını ifade etti.

Bakan Oğuz’a incelemeler sırasında, Bakanlık yetkilileri ve Yedidalga Balıkçılar Birliği üyeleri eşlik etti. 

Bakan Oğuz, balıkçıların sorunlarını da dinleyerek, sorunların çözümü yönünde gereken desteğin Bakanlık tarafından verileceğini kaydetti.

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