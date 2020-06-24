Yeşilırmak sınır kapısının açılması için girişimler

Rum hükümeti Yeşilırmak sınır kapısının açılması için BM nezdinde yoğun girişimlerde bulundu. Yeşilırmak sakinleri de kapının önümüzdeki günlerde açılmaması durumunda, durumu protesto edecekleri konusunda uyarıda bulundu

Fileleftheros gazetesi, Rum hükümetinin Yeşilırmak sınır kapısının açılmaması konusunda, kapının hemen açılmasını talep ederek, önceki gün BM nezdinde yoğun girişimlerde bulunduğunu ve bölge sakinlerinin rahatsızlık içerisinde olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, bölge sakinlerinin, Yeşilırmak sınır kapısının önümüzdeki günlerde açılmaması durumunda, Kıbrıslı Türklerin geçişinin engellenmesi için diğer sınır kapılarının kapatılması ihtimali dışlanmadan, durumu protesto edecekleri konusunda uyarıda bulunduklarını da ekledi.

Politis gazetesi ise “Kıbrıslı Türkler Yeşilırmak Kapısını Kapalı Tutuyor- Yeşilırmak Sakinleri Ateş Püskürüyor- Hükümet Sınır Kapılarındaki Önlemleri Gevşetmiyor- Pirgo Sakinleri Önlemler Alınması Konusunda Hazır” başlıklı haberinde, Pirgo-Dillirga sakinlerinin sınır kapılarının açılmasıyla ilgili mesajının “ya hepsi açılacak, ya da hepsi kapalı kalacak” şeklinde olduğunu iletti.

Rum Yönetimi Başkanlığının konuyla ilgili olarak günlerdir Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ofisiyle temas içerisinde olduğunu yazan gazete, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Yeşilırmak kapısının açılmasına itirazı olmadığını” belirtti.

Haberde, Rum hükümetinin, Türkiye’den KKTC’ye yapılacak uçuşlar öncesinde risk almak istememesinden ötürü, her geçişte 72 saatlik negatif test sunulmasında ısrar ettiği de ifade edildi.