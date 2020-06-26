Yeşilırmak Sınır Kapısı bu sabah geçişlere açıldı

Tüm KKTC vatandaşları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşları son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testlerini belgeleyerek karşılıklı geçiş yapabiliyor.
Pandemi sürecinde kapanan sınır kapılarından Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan Pazartesi günü açılmıştı.
KKTC tarafından açılan kapılar arasında yer alan Lokmacı Kapısı’ndan, Güney Kıbrıs açmadığı için geçişler gerçekleşemiyor.
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