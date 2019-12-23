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Yeşile katkı

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KKTC Merkez Bankası yönetimi ve personeli, “Doğaya Umut Ol” etkinliği ile Hamitköy’e yeni ağaçlar dikti

Yeşile katkı

KKTC Merkez Bankası “Doğaya Umut Ol” etkinliği düzenledi.
Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 hektarlık bir alana 4 bin 500 ağaç dikimi yapılarak, Hamitköy Mandıralar bölgesinde oluşturulan KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı’da dün anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 
Banka yönetimi ve personelin geniş katılımı ve “Doğaya Umut Ol” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte araziye yeni ağaçlar dikildi.
Etkinlikte bir konuşma yapan KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, doğanın insan hayatındaki önemine vurgu yaptı ve “Belki doğadan aldıklarımzın tümünü geri veremeyiz ama, bu tür projeleri hayata geçirerek bir nebze olsun doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz” dedi.
KKTC Merkez Bankası 35. Yıl Ormanı projesinin hayata geçirilmesinde desteklerinden ötürü Orman Dairesi yetkilerine de teşekkür eden Başkan Günay, her bireyin doğaya ve çevreye karşı duyarlı olması gerektiğine işaret etti.

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