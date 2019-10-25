banner255
banner69
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
36 0
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
18 0
 
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
22 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
252 0
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
18 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
484 0
banner82

Yerli ürünlerimiz Anamur Tarım Fuarı'nda tanıtıldı

banner27

Yerli ürünlerimiz Anamur Tarım Fuarı'nda tanıtıldı
banner267

KKTC’deki yerli ürünler, Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’nda tanıtıldı.
KKTC standında Cypfruvex, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Avunduk Süt Ürünleri Ltd. Şti (Meriç), Kuzey Kıbrıs Patates Üreticiler Birliği ve G&M Osmanlı Kahve’nin ürünleri yer aldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından organize edilen KKTC standı yoğun ilgi gördü.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, fuara ilişkin değerlendirmesinde, KKTC’nin en büyük gücünü Türkiye’den aldığını, özellikle üretim odaklı çalışmalarda Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu söyledi. 
Tarım ve gıda potansiyelinin geliştirilmesinin ve öz kaynakların doğru kullanılmasının önemine işaret eden Oğuz, bu tür fuarlara katılımın KKTC’nin dünyaya tanıtılması için önemli olduğunu vurguladı.
Yarın tamamlanacak fuarın açılışınıBaşbakan Ersin Tatar ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz yapmıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.