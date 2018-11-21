Yerli ürünlerde indirim kampanyası başladı. KKTC’de üretilen bine yakın ürün, yılbaşına kadar yüzde 5 ile 25 arasında değişen oranlarda indirimli satılacak

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) tarafından, KKTC’de üretilen bine yakın ürünün yılbaşına kadar yüzde 5 ile 25 arasında değişen oranlarda indirimli satılmasını içeren kampanya başlatıldı.

“Halkın Ürünleri, Halkın Yanında” adı altında başlatılan indirim kampanyasının lansmanı, Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Sanayi Odası’nda yapıldı.

Sanayi Odası’nın başlattığı kampanya çerçevesinde 92 işletmenin katılımıyla bine yakın üründe yüzde 5 -25 indirimli satış imkanı sunulacak.

Başbakan Erhürman, daha üretken, daha fazla istihdam yaratan, daha büyük ve gelirin daha adil bir biçimde paylaşıldığı bir ekonomi yaratmanın ortak hedefleri olduğunu söyledi.

Lansmanda, Başbakan Tufan Erhürman ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, ekonomik sıkıntıların etkisini artırdığı bir ortamda hayatın normalleşmesine tüm toplum kesimlerinin katkı koyması gerektiğini ancak bu şekilde başarıya ulaşılabileceğini belirtti.

Avunduk, ekonomik sıkıntıların birincil sebebinin KKTC ekonomisinin tüketim ve dışa aşırı bağımlı yapısı olduğunu söyledi.

“KKTC olarak kendi ayakları üzerinde duran, sürdürülebilir bir ekonomik model yaratmak için daha fazla çalışarak, mal ve hizmet üretimine dört elle sarılmamız gerekmektedir” diyen Avunduk, ithalatı teşvik eden uygulamaların kırılgan bir ekonomi yaratacağını belirtti.

Avunduk, halka gerçek üreticilerin yanlarında olduğunu göstermek istediklerini, yaşanmakta olan ekonomik krize kayıtsız kalamayacaklarını kaydederek “Bu düşünceyle Kıbrıs Türk Sanayi Odası öncülüğünde bugün itibarı ile başlatacağımız ve yılbaşına kadar devam edecek olan ve ‘elimiz taşın altında, halkın ürünleri, halkın yanında’ diye adlandırdığımız ve sonrasında planlayacağımız yerli ürünlerde indirim kampanyamızı başlatıyoruz” dedi.

Kampanyanın iç piyasaya ve ekonomiye hareket getireceğini inandığını söyleyen Avunduk, 100’e yakın firmanın ürünlerinde yüzde 5-25’e varan indirimler yapılacağını belirtti.

Avunduk, marketler ve aracı kurumlara seslenerek, üreticilerin yaptığı indirimleri yansıtmaları çağrısında bulundu.

KTSO Başkanı Avunduk, oluşturdukları bir komite ile pazar araştırması yaparak indirimlerin uygulanmasının takipçisi olacaklarını ifade etti.