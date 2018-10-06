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Yerli narda limit üstü kalıntı

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Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait nardan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıktı

Yerli narda limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda denetimleri neticesinde Onbaşı İşl. Ltd’e ait Lolorossodan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken; Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait nardan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tarım Dairesi 28 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, şu sonuçlar elde edildi:
“İthal ürünlerden  Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Çilek,  Üzüm Çeşitleri, Iceberg Marul, İç yer fıstığı, Ayva, Fasulye Çeşitleri, Armut Çeşitleri , Ayçiçek Küsbesi, Lolorosso, Patates, Nektarin, Havuç, Cennet Meyvesi ve Kuru Kayısı olmak üzere 48 numuneden 46'sı temiz olup, sadece 2 numunede  ilaç kalıntısına rastlanmıştır. 
Yerli ürünlerden  Böğrülce, Salatalık, Kapya Biber, Patlıcan, Golyandro, Turp, Kabak, Domates ve Nar olmak üzere 36 numuneden 35'i temiz olup, sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına  rastlanmadı.
 

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