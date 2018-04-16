“Küreselleşen Dünyada Yerel Siyaset, Yerel Hizmet” konusu ile yerel yönetimlere kent ve çevre yönetimi anlamında ışık tutacak toplantının açılışında konuşan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşcioğlu, Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimlerin hizmet alanlarına ilişkin olarak, hizmet sunumunda ölçek sorunu, çocuklara ve kadınlara yönelik hizmet politikaları, mahalle yönetimi, hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik, akıllı kentler, imar planlama hizmeti gibi konuların iki gün boyunca toplam 5 oturumda ele alınacağına dikkat çekti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara Üniversitesi ve Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen “5. Kent ve Çevre Çalışmaları” toplantısı KKTC ve yurt dışından belediye başkanlarının ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile başladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Arkın Palm Beach Hotel’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ile Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştiriliyor.

“Küreselleşen Dünyada Yerel Siyaset, Yerel Hizmet” konusu ile yerel yönetimlere kent ve çevre yönetimi anlamında ışık tutacak toplantının açılışında konuşan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşcioğlu, Dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimlerin hizmet alanlarına ilişkin olarak, hizmet sunumunda ölçek sorunu, çocuklara ve kadınlara yönelik hizmet politikaları, mahalle yönetimi, hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik, akıllı kentler, imar planlama hizmeti gibi konuların iki gün boyunca toplam 5 oturumda ele alınacağına dikkat çekti.

DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Üniversitelerin yerelde topluma genelde ise insanlığa hizmet etmek gibi önemli toplumsal görevleri olduğunu belirterek, DAÜ’nün kurulduğu günden itibaren bir devlet üniversitesi olarak bu görevi yerine getirmeye çalıştığının altını çizdi.

Özkaramanlı, DAÜ’nün yıl içerisinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı bilimsel toplantılar hakkında bilgi vererek, DAÜ’nün topluma ve insanlığa katkısının devam edeceğini vurguladı. Ülkede son birkaç yıl içerisinde yerel yönetimler anlamında iyi yönetimler kadar kötü örneklerin de olduğunu dile getiren Özkaramanlı, söz konusu toplantının yerel yönetimler açısından katkı sağlayacağına inandığını aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Ruşen Keleş sunum gerçekleştirdi.

Keleş’in sunumunun ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinden Deniz Amcazade ve Dilara Gürtaş müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Geray’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Mengi ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşcioğlu “KKTC ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazım Beratlı “Kentlilik Bilinci ve Yerel Yönetimler”, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Kıvılcım Akkoyunlu Ertan “Küreselleşme, Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları”, Doç. Dr. Birol Ertan “Küreselleşme ve Yerel Yönetimlerin Geleceği” konularında sunumlar gerçekleştirdi. Oturumlar, yarın da devam edecek.

