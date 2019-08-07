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“Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili Belediyeler Birliği komite kuruyor

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KKTC hükümetinin hazırlamış olduğu “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili yürütülecek istişareler için K. T. Belediyeler Birliği’nde bir komitenin kurulmasına karar verildi

“Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili Belediyeler Birliği komite kuruyor
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“Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili yürütülecek istişareler için Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde bir komite kurulmasına karar verildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 8. Yürütme Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak, Belediyeler Yasası ve Belediye Reformu konusu ele alındı.

Toplantıda, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın talebi üzerine reform çalışmaları kapsamında bir komite oluşturulması kararı alındı. Komitenin, K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, yedek üyeler ayrıca Demokrat Parti (DP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nden bir üyeden oluşması kararlaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin hazırlamış olduğu “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili yürütülecek istişareler için K. T. Belediyeler Birliği’nde bir komitenin kurulmasına karar verildi.

Taşıyıcı sivrisinek “Batı Nil Virüsü” konusunun ele alındığı toplantıda ayrıca, Yürütme Kurulu’na yurt dışı temaslarıyla ilgili bilgi verildi ve belediye başkanlarına yönelik tecrübe paylaşımı ziyaretleri değerlendirildi.

Yürütme Kurulu, Mehmetçik Belediyesi’nin oluşturacağı MEBEL Şirketi’ne ve Beyarmudu Belediyesi’nin oluşturacağı GÜNMES Şirketi’ne  % 1’er hisse ile ortaklık kararı aldı.

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