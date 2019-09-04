Yerel yönetimler reformu 1 yıl içinde tamamlanacak

İçişleri Bakanı Baybars, bir yıl içerisinde yerel yönetimler yasasının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirterek, yerel yönetimler reformunun vatandaşın hizmetle buluşması açısından da önem arz ettiğini vurguladı

“Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” basın toplantısında Başbakan ve Bakanlar soruları yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin uyum içinde çalıştığını, ortaya konan 300 günlük hedeflerin uzun çalışmanın sonucu ve gerçekçi olduğunu kaydetti.

Bazı hedeflerin geçmişten gelen ve devamlılık arz eden hedefler olduğunu kaydeden Tatar, konuyla ilgili bir soruyu yanıtında kamu reformunun uzun süreden beri gündemde olduğunu, kendilerinin de bu çalışmayı neticelendirerek ekim ayında Meclise sevk etmeyi planladıklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yerel yönetimler reformunun sorulması üzerine, en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti. Baybars, yerel yönetimlerin merkezi yönetimden daha bağımsız özerk bir yapıya kavuşturulması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve yatırım yapabilecek noktaya getirilmesi açısından Yerel Yönetimler Reformu’nun önemli olduğunu kaydetti.

Baybars, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına tek başına karar vermeyeceklerini 28 belediye ve Belediyeler Birliğinin katılımıyla komite kurulduğunu 15 Eylül’de çalışmaya başlayacak bu komitenin raporunu tamamlamasının ardından raporun değerlendirilerek yasa tasarısına dönüştürüleceğini ifade etti.



Ayşegül Baybars, bir yıl içerisinde yerel yönetimler yasasının hayata geçirilmesinin de hedeflendiğini belirterek, yerel yönetimler reformunun vatandaşın hizmetle buluşması açısından da önem arz ettiğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin aktaracağı kaynağa ilişkin bir soruyu yanıtında, Ekonomik Mali Protokol’ün imzalanmasının ardından kaynak aktarımıyla birlikte ekonomide bir rahatlama ve hareketliliğin gerçekleşeceğini; yıl sonuna kadar savunma giderleri, alt yapı, yarım kalan yollar ve reformlar için 950 milyon TL kaynak aktarımı beklediklerini söyledi.

Kayıt dışı işçi çalıştırılmasını önlemeye dönük soruya verdiği yanıtta, çalışma hayatının düzene girmesi için polis denetimlerine devam edileceğini belirten Tatar, çalışma izni olmayanların ihraç edileceğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da aynı soruyu yanıtında, kayıt dışı çalışan kişilerin gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından yurtdışına gönderildiğini söyledi.

Gerekli cezai yaptırımların, kişileri çalıştıran işverenlere de uygulandığını dile getiren Sucuoğlu, yapılacak tüzük değişikliğiyle kayıt dışılığın engelleneceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, Kıbrıs konusuyla ilgili son açıklamalarının sorulması üzerine, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yürüttüğü diyalog süreci konusunda endişeden ziyade temkinli olduklarını söyledi. Özersay, sürecin farklı aşamalarında farklı uyarılarda bulunduklarını, şimdi de yaptıklarının bu olduğunu belirtti.

Özersay, gördükleri en büyük riskin müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden ve zeminden başlatılması olduğunu, bunu bir sıkıntı olarak gördüklerini, müzakerelerde artık zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu, yaşanan süreçte federal ortaklık zemininde yürütülen görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, sahte vekalet ve yasa dışı bahisle ilgili bir soruyu yanıtında, bu olayların ülkede uzun yıllardır takip edilen meseleler olduğunu, bunu şimdiki hükümete bağlamanın doğru olmadığını kaydetti.

Bu konuya ilişkin söz alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, son 10 yıla bakıldığında mevcut yasaların eksik olduğunun görüldüğünü dile getirdi. Baybars, Tapu’da yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için Tapu Otomasyon Sistemi üzerinde çalışıldığını, bu sayede işlemlerin online yapılacağını ve güvence altına alınacağını söyledi.

Yıl bitmeden tapu otomasyon sistemini hayata geçeceğini dile getiren Baybars, emlakçıların kayıt altına alınması yasasının da önümüzdeki hafta tamamlanacağını söyledi.

Tasdik memurluğuyla ilgili yasanın da önümüzdeki günlerde tamamlanacağını kaydeden Baybars, yasadışı bahisle ilgili verilen startın daha da hızlandırılacağını belirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tasdik memuruyla ilgili yasanın hazırlandığını dile getirerek, şans oyunlarıyla ilgili sıkıntıların aşılması çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, Kıb-Tek Yönetim kurulu ile çalışmaların devam ettiğini, yarın sabah Kıb-Tek ile bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Karşılıklı diyalogla kurum içerisindeki yapısal sıkıntıları tartışarak, süreci en iyi şekilde yönetmek istediklerini kaydeden Tatar, “Büyütülecek mesele yok, kurumdaki yapısal sorunlar istişare ile aşılabilir” diyerek EL-SEN’e diyalog çağrısı yaptı.

Kurumun ciddi anlamda yatırımlarının devam ettiğini ve şu anda büyütülecek bir sıkıntının olmadığını dile getiren Tatar, kurumun geleceği için uzlaşarak bir karar verilmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıb-Tek ile ilgili yarın sabah toplantı yapılacağını dile getirerek, hükümet ortakları arasında Kıb-Tek ile ilgili kriz olmadığını, iyi bir diyalog içerisinde olduklarını vurguladı.

Özersay, kuruma yatırım için gerekli değerlendirmenin yapılacağını ve Kıb-Tek’in ayakta kalmasını sağlayacak yatırımların yapılacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, av haritalarıyla ilgili bir soruyu yanıtında, av haritalarının narenciyecilerin sıkıntı ve hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

Kendisinin ne avcılara, ne de ava karşı olmadığını söyleyen Tatar, bazı bölgelerin ince ava açılacağı sözü vermediklerini, tekrar değerlendirmesi yönünde konuşma yapıldığını kaydetti.

Poliste yaşanan sıkıntılara ilişkin soruyu yanıtında, sorunların herkesin malumu olduğunu dile getiren Tatar, yeterli sayının olmamasından dolayı kapılarda sıkıntı yaşanmaması için istihdam yapılaması gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Merkezi Av Komisyonu kararının tavsiye niteliğinde olduğunu, Bakanlar Kurulu’nun her bölgenin kendi içindeki hassasiyetleri ve yaban hayatı değerlendirerek av haritası konusunda karar verdiğini belirtti.

Haritada bir değişiklik olmayacağını dile getiren Baybars, yapılan toplantılarda söylenmiş veya yapılmamış bir konu olmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sınır kapılarında dönemsel sorunlar yaşandığını dile getirerek, bunun önlemini almak için Bakanlar Kurulunda gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek ile ödemeler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Taçoy, Maliye Bakanlığı ile olan mahsuplaşmadan sonra kurumun gerekli yatırımları yapması için çalışmalar yapıldığını, dolayısıyla El-Sen’in grev yapması için bir gerekçe olmadığını kaydetti.

Taçoy, yapılacak grevin, tahsilatları ve yatırımların yapılmasını olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, yollarla ilgili alt yapı çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, ekonomik fizibilite dahil her türlü çalışmanın yapıldığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş ile ilgili atılan atımların önemli olduğunu dile getirerek, Rum tarafının engelleme girişimleri nedeniyle detay vermek istemediğini söyledi.

Kapalı Maraş Envanter Komisyonu içerinde Evkaf’ın da olduğunu dile getiren Özersay, önümüzdeki hafta Maraş ile ilgili adımları olacağını söyledi.