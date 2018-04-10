Yerel seçim temmuzda

Meclis’te, yerel seçime yönelik düzenlemeler içeren tasarılar kabul edildi. Tasarılar, bu yıl yapılması gereken yerel seçimlerin haziran ayında yapılması kuralına bakılmaksızın temmuz ayında yapılmasını düzenliyor

Tasarıyla, yasada oy verme gününden önceki 60’ıncı gün olarak belirlenen seçimin başlangıç günü 40’ıncı gün olarak değiştirildi. Böylece seçim yasakları 60 günden 40 güne düştü. Ayrıca adayların saptanması ve propaganda süresi de kısaltıldı

Ana muhalefet UBP, tasarıya ret oyu verdi. Başbakan Erhürman, daha önce UBP’nin onay verdiği 1 Temmuz tarihinin şimdi eleştirilmesini anlamakta zorlandığını belirterek, “Bu bizim irademiz değil. YSK iletti” dedi

Erhürman, “YSK, üniversite sınavı yapılacağı gün yapmayın, bir hafta öncesinde bayram var yapmayın, haziranın son günü cumartesidir, o gün de yapmayın dedi. Bunları yazılı olarak söylediler” ifadelerini kullandı

Yerel seçimler Temmuz’da

Meclis Genel Kurulu’nda, sadece bu yıl yapılacak yerel seçime yönelik düzenlemeler içeren Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıyla ilişkin raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Tasarı, bu yıl yapılması gereken belediye başkanlığı, belediye meclisi, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinin yasanın haziran ayında yapılması kuralına bakılmaksızın temmuz ayında yapılmasını ve Cumhuriyet Meclisi’nce saptanan günde oy verilmesini düzenliyor. Tasarıyla, yasada, oy verme gününden önceki “altmışıncı gün” olarak belirlenen seçimin başlangıç günü de “kırkıncı gün” olarak değiştirildi. Böylece seçim yasakları altmış günden kırk güne düşmüş oldu. Ayrıca adayların saptanması, başvuru, kesinleşme süreleriyle propaganda süresi de kısaltıldı.

Yasadaki geçici kurallar, temmuz ayında yapılacak yerel seçimin ardından uygulamadan kalkacak.

Başbakan Tufan Erhürman, yerel yönetimler reformu yapılıp seçimin ertelenmesine yönelik öneri için kendisinin bir açıklama yapmadığını belirterek, konuyu ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile görüşeceklerini kaydetti.

Geçen hafta Arıklı’nın yerinden yaptığı öneri için konunun tartışılabileceğini söylediklerini belirterek, ancak bunun sadece kendilerinin karar verebileceği bir şey olmadığını ifade eden Erhürman, bu konuda Özgürgün’le görüşmek istediklerini, ancak yurt dışında olması nedeniyle görüşemediklerini belirtti.

“YEREL YÖNETİMLER REFORMU KARARLILIĞINDAYIZ... 2020’DEN ÖNCE HAYATA GEÇMESİ MÜKÜN DEĞİL”

Hükümetin yerel yönetimler reformu yapma kararlığında olduğunu belirten Erhürman, bu reform yapılsa da 2022’den önce bu reformun hayata geçmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

“SEÇİMİ ERTELEME ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİRİR”

Seçimin ertelenmesinin Anayasa değişikliği istediğini, onun için Hüseyin Özgürgün’den haber beklediklerini ifade eden Başbakan Erhürman, Genel Kurul’da bugün seçim yasaklarının 60 günden 40 güne indirilmesi ve seçimin 1 Temmuz’da yapılmasının tartışılmasını eleştirdi.

“UBP’NİN ONAY VERDİĞİ 1 TEMMUZ’U ŞİMDİ ELEŞTİRMESİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM”

Başbakan Erhürman, daha önce UBP’nin onay verdiği 1 Temmuz tarihinin şimdi eleştirilmesini anlamakta zorlandığını belirterek, “Bu bizim irademiz değil. YSK’ya soruldu ve YSK, üniversite sınavı yapılacağı gün yapmayın, bir hafta öncesinde bayram var yapmayın, haziranın son günü cumartesidir, o gün de yapmayın dedi. Bunları yazılı olarak söylediler” ifadelerini kullandı.

Seçim yasaklarının 60 günden 40 güne indirilmesiyle ilgili geçmişte bir emsal olduğunu anımsatan Başbakan Erhürman, emsal teşkil edecek tartışmalarının da yersiz olduğunu, çünkü geçmişte zaten emsal olduğunu, yasa tasarısının da geçmiştekine bakarak yazıldığını kaydetti.

Seçim yasaklarının hangi seçim olduğuna bakılmaksızın, merkezi hükümetin yapacağı tüm icraatları kapsayacağına işaret eden Erhürman, bütçenin geç geçmesi nedeniyle merkezi idarece yapılması gerekenlerin yapılamadığını, bunların yapılması için de bir süreye ihtiyaç olduğunu anlattı.

YENİERENKÖY BELEDİYESİ’NİN DURUMU VE BES’İN ÖNERİSİ BU HAFTA BAKANLAR KURULU’NDA

Yenierenköy Belediyesi’nin içinde bulunduğu durum için de önerinin cuma günü geldiğini belirten Başbakan Erhürman, Bakanlar Kurulu toplantısının da daha yapılmadığını, büyük bir ihtimalle çarşamba günü yapılacağını ve BES’in önerilerinin de toplantıda değerlendirileceğini kaydetti.

Yenierenköy Belediyesi çalışanlarının maaşlarının nasıl ödendiğini daha önce de açıkladıklarını ifade eden Başbakan Erhürman, belediye işçilerinin çalışıyor olmasının belediyenin gelir gider dengesizliğini kaldırmadığını söyledi.

“Bu işin arkası kirlidir ifadesini aynen iade ediyorum” diyen Erhürman, “20 gün içinde de eğer hükümetin seçim yasaklarını kısıtlaması dolayısıyla hükümetin belediyelere avantaj sağladığını görürseniz buraya getrin” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.