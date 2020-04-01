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Yer yer yağmurlu hava sürecek

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Yer yer yağmurlu hava sürecek

KKTC’de havanın önümüzdeki günlerde de yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Nisan tarihlerini kapsayan rapora göre belirtilen tarihlerde ülke alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın ve Cuma parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Salı ve Çarşamba ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 22– 25 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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